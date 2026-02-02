鄧紫棋大巨蛋開唱「座位圖曝光」！　身影驚現葛萊美獎粉嗨翻

▲ G.E.M.鄧紫棋宣布4月將在大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



記者翁子涵／台北報導

G.E.M.鄧紫棋宣布《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場，成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手，演出也升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，而官方於今（2日）中午正式公開臺北大巨蛋座位圖與場內打卡點分布，引發樂迷熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄧紫棋大巨蛋演唱會座位圖。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan臉書）



鄧紫棋的「身影」也於今日舉行的樂壇盛事葛萊美獎（Grammy Awards 2026）典禮轉播中驚喜曝光，出現在Jordan「Greatness Is Never Satisfied」的畫面之中，隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。

▲鄧紫棋大巨蛋演唱會台北打卡點。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan臉書）

演唱會將於4月10、11、12日晚上七時三十分於臺北大巨蛋登場，票價為NT$6880/5880/4880/3880/2880/2280/1680，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

