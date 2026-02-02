裝修怕吵醒老婆！敖犬房門貼「6字紙條」讓發發暈爛：再次墜入愛河

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）的老婆發發2日在社群網站分享新家裝修期間的甜蜜插曲。她透露因為家中一早有工班要進場維修，老公不僅體貼地攬下接待工作，堅持讓她睡到自然醒，更在房門口貼上寫有6個字的紙條，讓她感動直呼：「再次墜入愛河！」

▲發發再度因為敖犬的貼心舉動暈船。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發在Instagram限時動態中記錄了當時是早上8點21分。她提到因為新家還有些東西需要修繕，所以當天一大早就有工班要進場施工。對此，敖犬在昨天就已經霸氣承諾「他來處理就好」，並特地叮囑她不用特地早起，要她「一樣睡到自然醒」，展現了十足的體貼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲發發2024年10月與敖犬登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



沒想到更讓發發驚喜的是，當她起床走出房門後，才發現敖犬因為擔心工班人員會不小心誤開房門，進而吵醒或打擾到正在休息的她，竟然親手寫了一張「內有人勿開門」的紙條並貼在門上的鏡面處。

▲敖犬和發發婚後依舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發看到這張紙條後難掩激動情緒，附上兩個泛淚的表情符號，大讚敖犬的細心舉動讓她「暈爛」。對於老公這般細緻入微的照顧，她忍不住自問：「是我太戀愛腦了，還是真的很值得暈？」她還幽默地說，這是「又讓我戀愛的事蹟」，大方在社群上放閃，分享這份平凡卻充滿愛意的夫妻日常。