于文文台上唱一半昏倒首發聲！　「除了健康，什麼都不是你的」

加拿大華裔女歌手于文文因演唱熱門歌曲〈體面〉走紅，昨（1）日晚間於貴州安順市參加商演活動時，突然在舞台上突然暈倒昏迷，隨後被救護車緊急送醫治療，2日她發文報平安，「除了健康，什麼都不是你的。」

▲于文文驚傳舞台上暈倒。（圖／翻攝自微博）



在事件發生後，于文文2日發文報平安，「很抱歉因為我個人身體的狀況影響了昨晚舞台上的表演效果，謝謝所有人的關心和善意。現場第一時間救援的工作人員和醫護人員們都很專業和負責，感謝他們每一個人。請大家不要責備活動主辦方和我的工作室以及工作人員，所有行程安排和工作都是在我本人知曉的情況下接的，是我自己沒有評估好自己的身體承受能力，與他人無關。最後，希望大家都能愛惜自己的身體，沒有任何東西是值得用生命去交換的。除了健康，什麽都不是你的。 」

于文文日前在戶外演唱會上，因身體不適突然暈倒，當晚氣溫僅有2度，在演唱歌曲〈原罪〉時已顯露出不適跡象，包括頻繁眨眼和手部顫抖，她仍堅持完成了四首歌曲，最終在轉場時失去意識，隨即被工作人員用擔架抬離現場，並緊急送往醫院接受治療。

