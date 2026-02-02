豪宅話題未退燒　謝典林用「樁腳理論」談把妹

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者葉文正／台北報導

彰化縣議長謝典林日前開箱個人豪宅，引發外界高度關注與討論，相關畫面與話題在網路上持續延燒。就在豪宅新聞尚未退燒之際，謝典林再度成為話題焦點，現身Podcast節目《圤雪BS》，以輕鬆姿態聊起截然不同的主題—把妹。

▲謝典林(右)與雪碧。（圖／圤智雨提供）

▲謝典林(右)與雪碧。（圖／圤智雨提供）

Podcast《圤雪BS》由雪碧與圤智雨共同主持，節目風格向來以敢聊、直球著稱。最新一集中，節目邀請謝典林與整形名醫、話題人物李進良同台對談，從生活觀察延伸至人際互動，內容尺度與話題性十足。

▲謝典林(右)與雪碧。（圖／圤智雨提供）

▲李進良。（圖／圤智雨提供）

節目中，李進良爆料，謝典林議長的把妹方式，竟與政治圈常見的「樁腳理論」不謀而合。李進良形容，謝典林並非單點進攻型，而是習慣先經營整個群體關係，在團體中建立信任與互動，讓身邊的人自然成為助攻力量，進而拉近與目標對象的距離。

▲謝典林(右)與雪碧。（圖／圤智雨提供）

▲圤智雨。（圖／圤智雨提供）

這套「群體經營式把妹法」一曝光，讓主持人忍不住笑稱是「把政治思維帶進戀愛場域」，也讓聽眾見識到政治邏輯在日常生活中的另類應用。

值得一提的是，節目中所談內容與日前的豪宅新聞並無直接關聯，豪宅話題僅作為背景引發關注，但謝典林在節目中展現出的親民與幽默形象，仍成功為節目增添不少討論度。

《圤雪BS》透過非正式的對談形式，讓政治人物卸下正式場合的包袱，呈現不同於以往的樣貌。節目上線後，相關內容已在社群平台引發討論，不少網友笑稱：「原來樁腳不只用來選舉，也能用來把妹。」

