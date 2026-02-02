綠葉男星怒轟「無法原諒」！遭疑影射高市早苗…1400則留言瞬炸鍋

記者陳芊秀／綜合報導

52歲日本實力派男星野間口徹在無數夯劇扮演關鍵配角，令無數觀眾印象深刻，且現正在富士電視台冬季日劇《專業保險調查員·天音蓮》。而他昨日（1）突然在社群平台發文：「總是在逃避。被認為很快就會被忘記。真是無法原諒吧。」短短3句話被日網揣測是在影射現任首相高市早苗，引發熱議，經紀公司也做出回應。

▲野間口徹突在社群平台PO文，引發日網揣測是政治言論。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，由於野間口徹發文的時間點，正好落在首相高市早苗臨時缺席NHK政論節目《週日討論》之後，加上日前《週刊文春》報導「前統一教會」（世界和平統一家庭聯合會）曾大量購買高市首相相關活動的門票，野間口徹的貼文被外界推測意有所指。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲野間口徹發文：「總是在逃避。被認為很快就會被忘記。真是無法原諒吧。」。（圖／翻攝自X）

▲野間口徹PO文時間點，正好日本首相高市早苗臨時缺席政論節目，引發日網揣測發言動機。（圖／路透）



同時也有部分網友認為，該則貼文可能是指向另一個黨派「中道改革聯合」，還有人認為貼文只是演員的私人感想。娛樂記者觀察，該則貼文超過1400則回覆，完全呈現「炎上狀態」。且大多數網友批評「這種拐彎抹角的貼文最討厭」、「要說就說清楚」、「誰都不敢點名，太卑鄙了」。也有人質疑「這真的是本人嗎？原來他是會發這種貼文的人？」，目前留言功能已經關閉。

面對輿論風波，野間口徹所屬經紀公司回應：「社群發文是基於本人意願下進行的個人行為，但由於他刻意未明言對象，我們也認為不會對外加以說明。」

過去以低調、不顯眼形象著稱的野間口徹，此次罕見引發政治聯想，也讓外界重新關注他對社會議題的態度。他曾透露，自己出社會時正值就業冰河期，對社會結構有深刻體會，或許也成為此次發聲的背景之一。