南韓才女李瀧簽給金曲歌后！新書揭家暴、精神疾病、姊姊離世過往

南韓樂壇才女李瀧兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分，並憑藉著出色的創作才華活躍於各藝術領域。她過去曾經受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，更因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作，成為女方旗下公司首位韓籍藝人。近日，她將帶著新書新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳，期待透過文字與音樂，與台灣讀者與樂迷展開更深層的交流與對話。

▲李瀧即將來台宣傳新書。（圖／邊走邊聽有限公司提供）



新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》創作始末，李瀧透露其實早從2019年就開始計畫寫書，「因為我的媽媽和姊姊都是喜歡寫作的人，當初只是單純想透過家族中女性的聲音，來記錄家族的歷史。」原本都在構思階段的她在2021年收到日本文藝雜誌以「母親」為主題的稿約，讓她靈機一動決定變身為「記者」採訪母親，根據採訪母親的內容，寫了一篇名為《母親與女兒們的瘋女人歷史》的短篇稿件，沒想到隔年發表後獲得熱烈迴響，日本出版社還提議以單行本發行，讓她開始漫長的寫書之路。

前後耗時四年創作的她回憶過程，坦言「每寫一個章節都感到非常痛苦」，她表示：「因為必須挖出最痛苦的回憶，還得歷經消化、整合，每一步都很艱辛。」她特別感謝身邊的編輯陪伴，「他們就像我的陪跑夥伴，每一兩個月都會進行一次線上對話，一聊就是好幾個小時，與其說是在討論要寫什麼，更像是朋友間的訴苦，多虧了他們一直耐心鼓勵，我才能堅持寫下去。」

▲李瀧新書揭開自己最痛苦的回憶。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》去年於日本發行後獲得廣大迴響，創下首刷5000本銷售一空的驚人紀錄；而在台灣經紀公司「邊走邊聽」的協助下，李瀧這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》台灣獨佔版將於2月2日正式上架，有別於日、韓兩版本外包裝，台灣獨佔版除了以赤紅色的書封做為區別限量發行，更加入了手工車縫線當作獨特印記，此外內容上更特別收錄李瀧寫真、0至39歲生命年表，以及母親歷時七個月、試圖與李瀧和解的親筆回應書信，以「多重敘事視角」呈現，成為一場別具意義的對話。

近期李瀧將帶著新書來到台灣做一系列的宣傳，特別將於2月4日在誠品松菸、2月6日在高雄承風書店，以及2月7日於台北國際展地讀字公民C728公民發財車講座區分別舉辦三場新書分享會。有興趣的朋友歡迎搜尋李瀧的IG社群平台，參考活動最新訊息。