短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了一系列棚拍照，上下都露的造型立刻吸引不少網友朝聖按讚！

▲短今2日分享辣照。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



照片中，可以看到短今身穿一襲純白色的長洋裝，展現優雅又不失性感的女神風範。這套禮服設計極具巧思，上半身採用低胸、正中間挖空的剪裁，大方露出深溝和渾圓半球；腰部兩側同樣採用挖空設計，讓她的纖細腰身一覽無遺，完美勾勒出緊緻體態。

▲短今秀出豐滿上圍和修長美腿。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



除了上半身的吸睛設計，下半身的裙襬則做出了高衩剪裁，一路開到直逼大腿根部，若隱若現出短今的修長美腿。隨著她側身站立的姿勢，從胸口、細腰到臀部呈現出極致的S型曲線。

▲短今站窗邊拍照。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。