夫妻共用衣櫃！許瑋甯出席林心如生日趴　被抓包「穿邱澤襯衫」閃翻

女星許瑋甯和邱澤2021年宣布結婚，年中平安生下兒子Ian，11月底小倆口在台北文華東方酒店舉辦婚宴，許多藝人朋友受邀參加，現場眾星雲集，到場賓客華麗程度有如三金頒獎典禮。近日，夫妻倆也被發現私底下「共享衣櫃」，在不同場合穿了同一件衣服，悄悄放閃讓大批網友相當興奮。

林心如日前度過50歲生日，慶生會的主題是重現《華燈初上》中角色「Rose媽媽」的裝扮，她身穿一套亮面套裝，上衣領口有巨大的蝴蝶結設計，下身則是同色系的百褶長裙，盛會上邀來徐若瑄、許瑋甯、林熙蕾、海裕芬、謝佳見等好友。

其中，許瑋甯參加林心如的生日宴時，並沒有選擇華麗的裙裝，而是穿了一件寬鬆的條紋襯衫呈現帥氣感覺，下半身則搭配一件牛仔褲，她還開心分享自己終於參與到《華燈初上》中的酒店「光」，俏皮又可愛的模樣受到許多粉絲喜愛。

而許瑋甯的條紋襯衫造型曝光後，也被眼尖的網友發現，這一件衣服其實是老公邱澤的，先前對方也穿著同一件衣服參加朋友聚會，「夫妻共享衣櫃」瞬間引爆影迷討論，網友紛紛留言「真實夫妻就是甜」、「太閃了吧」、「兩個人穿都好好看」。

