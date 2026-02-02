▲ 沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「雙金歌王」沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人，全台跑透透積極宣導政策，日前台北記者會上，他更親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，一登場便瀟灑開金口，唱起經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，沈文程直呼：「感到無限光榮！」更笑稱自己是「模範生」，將一馬當先搶頭香去換照，希望用實際行動帶頭示範，鼓勵民眾正確理解並配合新制。

▲▼ 沈文程親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場。（圖／大大娛樂提供）





而〈五月十一彼下埔〉這首經典作品，近年也在網路上以嶄新形式掀起話題，近日「A4不想上班」頻道運用AI技術探索音樂，以「把悲傷留給過去，把熱血留給這首！」為號召，將這首台語金曲大膽改編成90年代黃金時期 J-Rock 風格，整體聽感宛如棒球比賽九局下半逆轉勝的背景音樂，充滿汗水與淚水，成功替經典注入全新生命。



這支AI翻唱作品也讓沈文程本人刮目相看，他笑說沒想到自己的歌曲能被翻玩得如此熱血又有味道，若未來有機會，想找這老外來演唱會同台合唱這首歌，激盪出跨文化、跨世代的音樂火花。



沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會一唱上癮、欲罷不能，至今已邁入第四年。今年演唱會主題定名為《小琉球情歌演唱會》，他也特別向粉絲澄清提醒：「地點不是在小琉球喔，大家千萬不要跑錯地方！」原來是因為他特別為小琉球創作了一首歌曲，並以此作為今年演唱會的主題發想。

