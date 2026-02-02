18歲混血鮮肉「全裸上陣」！羞喊：有嬰兒肥　鳳小岳第一天開手排拋錨崩潰

記者蕭采薇／台北報導

由台灣、瑞士聯合製作的公路電影《陌路兄弟》（Brothers），今（2日）獨家於TaiwanPlus官網上架。該片集結剛拿下金鐘視帝的鳳小岳、瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey），以及台灣原住民加法國混血新人納曜（Elliot Malvezzi）主演。片中不僅能一覽台灣東部壯麗美景，18歲的混血鮮肉納曜更獻出「全裸游泳」的大尺度處女秀，而女神葉全真則犧牲色相，神經兮兮「刷石頭」的憔悴模樣嚇壞不少人。

▲鳳小岳在《陌路兄弟》中飾演一位外表堅強，內心卻有沈重傷痕的男子。（圖／TaiwanPlus提供）

鳳小岳開老爺車「第一天就拋錨」 熱到懷疑人生

[廣告]請繼續往下閱讀...

新科金鐘視帝鳳小岳在片中飾演負責開車的大哥，三人擠在一台中古手排小貨車上，從台北一路開到花蓮。回憶起拍攝過程，鳳小岳苦笑說：「那台車很有個性！我們開拍第一天的第一顆鏡頭，它就直接拋錨。」

▲鳳小岳回憶，片中使用的廂型車有一些年紀，也有一些個性，拍攝第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨。（圖／TaiwanPlus提供）

除了要駕馭老爺車，拍攝時正值炎炎夏日，為了收音不能開窗、老車又沒冷氣，鳳小岳得邊記台詞邊看路，還要忍受車內高溫，身心挑戰極大。但他也感性表示，這部片讓他重新認識了台灣這塊土地，以及家人間深刻的情感連結，「這不只是關於兄弟的故事，更是一種自我療癒的過程。」

▲《陌路兄弟》由鳳小岳（中）、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（右）及瑞士演員皮耶安東尼杜比（左）主演，。（圖／TaiwanPlus提供）

18歲混血鮮肉全裸 羞喊：那時還有嬰兒肥

首次演電影的台法混血新人納曜，在片中飾演同父異母的小弟。年僅18歲的他初生之犢不畏虎，大方挑戰「全裸游泳」戲碼，健壯體魄一覽無遺。他害羞笑說：「雖然平常會跟朋友裸泳，但這是第一次全裸上鏡！其實那時候還有點Baby Fat（嬰兒肥），看到播出畫面後，我下定決心要好好健身了。」

▲首次演電影的台法混血新人納曜，在片中飾演同父異母的小弟，年僅18歲的他初生之犢不畏虎。（圖／TaiwanPlus提供）

除了裸戲，擁有原住民血統的他也為戲苦練射箭。他笑稱雖然常回部落參加豐年祭，但其實完全沒射過箭，「還好有原住民血統，練一下很快就上手！」

女神崩壞！葉全真「神經兮兮」模樣曝光

讓人驚豔的還有客串演出的葉全真，她一改過往女神形象，在片中飾演一位受過創傷、酗酒且對石頭有偏執迷戀的女性。導演瑪莉亞透露，葉全真為了擺脫既定形象，完全不介意扮醜，甚至在開拍前就自己排練好那場「神經兮兮刷石頭」的戲，憔悴又瘋癲的狀態極具爆發力，讓導演大讚：「她完全沉浸在這個極度悲傷的角色中，非常感謝她的配合。」

▲葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，讓人震撼不已。（圖／TaiwanPlus提供）

瑞士導演玩弄現實 GPS暗喻心的距離

《陌路兄弟》描述瑞士男子來台繼承遺產，意外發現多了兩個同父異母的兄弟，進而踏上尋根之旅。瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）巧妙結合多元成家、LGBTQ+友善與原住民文化。對於片中GPS導航語音與現實不符的安排，導演也解釋那是「暗喻角色間心的距離」，別具巧思。