《陽光女子合唱團》蕭子墨演「安心亞律師」爆紅　MIRROR成員驚喜現身力挺

記者蕭采薇／綜合報導

演員蕭子墨近期影視雙棲大爆發！他參演的電影《陽光女子合唱團》上映近一個月，全台票房已正式突破3.5億元。他在片中飾演「麥可律師」與女神安心亞有多場精彩對手戲，連他自己二刷都忍不住「哭慘」。除了台灣票房開紅盤，他赴港宣傳新片《幸運閣》時，香港天團MIRROR成員Anson竟驚喜現身首映會，展現跨海兄弟情。

▲蕭子墨（左）在現象級電影《陽光女子合唱團》中飾演關鍵角色的麥可律師，與安心亞（右）的互動火花十足。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光》破10年紀錄！導演讚：有大將之風

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭子墨在現象級電影《陽光女子合唱團》中飾演關鍵角色的麥可律師，與安心亞的互動火花十足。導演林孝謙公開盛讚他態度敬業、相當認真，直誇：「有大將之風！」蕭子墨笑說，自己已經進戲院看了兩次，「第一次是演員視角，第二次完全變成觀眾，結果還是哭慘了！」他認為電影不刻意煽情卻極度真實，是票房能屢創奇蹟的關鍵。

▲蕭子墨拍攝《幸運閣》時，從閩南語到粵語自由切換。（圖／三和娛樂提供）

MIRROR成員現身！揭密「韓國練習生」戰友緣分

另一部由蕭子墨主演、全程於澳門拍攝的電影《幸運閣》也傳出好口碑。上週末他飛往香港出席首映會，沒想到多年好友、香港男團MIRROR人氣成員Anson竟低調現身力挺！

▲香港天團MIRROR成員Anson（左）驚喜現身由蕭子墨（右）顏卓靈（中）主演電影《幸運閣》香港首映會。（圖／三和娛樂提供）

原來兩人過去曾在韓國當練習生，長時間在多語環境下相處，建立起深厚革命情感。蕭子墨透露，因為好友常講粵語，加上自己「聽比說好」，這次在《幸運閣》中挑戰閩南語、粵語切換自如，還得感謝這位好兄弟讓他耳濡目染練就的語感。

深情對戲顏卓靈 苦練3聲道展層次

《幸運閣》故事背景設定在1960年代的澳門，蕭子墨飾演女主角顏卓靈「回憶中的丈夫」。為了詮釋這個存在於記憶、溫柔內斂的角色，他刻意放慢動作與語氣，展現出不同於《陽光》律師的深情面貌。蕭子墨坦言一直很欣賞顏卓靈在《狂舞派》、《六弄咖啡館》的演出，這次兩人多靠眼神與肢體交流，火花反而更濃烈。

▲蕭子墨（右）在電影《幸運閣》裡與顏卓靈（左）以眼神對戲，情感更勝對話。（圖／三和娛樂提供）

影歌雙棲火力全開 接棒拍動作片

2026年可說是蕭子墨的豐收年，除了兩部電影接連上映，音樂上也動作頻頻，繼生日當天推出單曲〈調頻〉後，3月將再推情歌〈最好我先愛你〉。此外，他目前正投入金馬動作指導洪昰顥執導的犯罪電影《即刻刺殺》拍攝，將展現與以往截然不同的動作身手，令粉絲相當期待。

▲蕭子墨出席電影《幸運閣》香港首映會。（圖／三和娛樂提供）