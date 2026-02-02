尪送醫…女星心碎「放棄插管」曝原因　遭兒責怪：為何不救爸爸？

記者黃庠棻／台北報導

79歲的香港女星陳嘉儀在1971年就出道，曾演過多部經典戲劇，包含《金枝慾孽》、《鹿鼎記》、《小婦人》、《法證先鋒》 等，在2009年合約到期後逐漸淡出演藝圈。近日，陳嘉儀罕見接受港媒訪問，透露自己照顧患病的丈夫多年，在丈夫離世時意外與兒子產生摩擦。

▲79歲香港女星陳嘉儀。（圖／翻攝自網路）

陳嘉儀與老公透過介紹認識，他被對方穩重的氣質所吸引，交往短短半年就結婚，婚後感情越來越深，一起走過40個年頭，沒想到在2019年時丈夫健康狀況急轉直下，送醫後被醫護人員告照「需要在喉嚨插管，才能多活幾天」。

▲陳嘉儀談及已逝丈夫。（圖／翻攝自網路）

當時，陳嘉儀認為搶救只會增加丈夫的痛苦，因此拒絕了醫護人員的建議，卻沒想到被兒子質疑、責怪「媽媽，為什麼可以救，妳不救爸爸？」，母子倆產生一度摩擦，她也承受了巨大的心理壓力，但回憶當時的決定，她仍堅信「我覺得我是對的，將來我死的時候，我也告訴我的小孩，我想要有尊嚴地離開」。

▲陳嘉儀談及已逝丈夫。（圖／翻攝自網路）

丈夫離世之後，陳嘉儀坦言自己哭泣了整整一年半，因為走遍香港各地都有著夫妻倆甜蜜的回憶，為了重拾自己的生活，她決定換一個陌生的地方生活，於是移居到珠海，現在每天都會出門散步、觀察路人，練習讓自己活得開心。