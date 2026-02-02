葛萊美／Bad Bunny奪獎寫歷史！肯卓克拉瑪大贏家　「移民孫女」淚謝祖父母

記者蕭采薇／綜合報導

第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）於台灣時間2日一早舉行，本屆典禮充滿歷史性時刻與感人畫面。波多黎各天王 Bad Bunny（壞痞兔）憑藉專輯《Debí Tirar Más Fotos》勇奪最大獎「年度專輯」，成為葛萊美史上首位獲得該殊榮的拉丁語歌手，寫下全新歷史！而「饒舌天王」肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）則橫掃「年度製作」、「最佳饒舌專輯」等大獎，成為本屆最大贏家，穩坐當代嘻哈霸主地位。

▲第68屆葛萊美獎，Bad Bunny拿下最大獎「年度專輯」。（圖／路透社）

Bad Bunny 創舉！首位拉丁語歌手奪年度專輯

Bad Bunny 擊敗包括泰勒絲、碧昂絲等強敵，拿下分量最重的「年度專輯」。當頒獎人哈利·斯泰爾斯（Harry Styles）唸出他的名字時，Bad Bunny 在座位上沉默了幾秒，隨後含淚上台領獎。他用英語和西班牙語感性致詞：「我想把這個獎獻給所有為了追夢而不得不離開家鄉的人。」

稍早他在領取「最佳都會音樂專輯」時，更針對時政發表震撼感言，直接嗆聲美國移民政策：「ICE（移民局）滾出去！我們不是野蠻人，我們是人類，我們也是美國人。」此番言論獲得台下明星如雷掌聲。

▲第68屆葛萊美獎，肯卓克拉瑪、SZA以對唱曲《Luther》拿下「年度製作」。（圖／路透社）



Kendrick Lamar 橫掃饒舌大獎 榮登史上獲獎最多饒舌歌手

另一位大贏家則是 Kendrick Lamar。他憑藉與 SZA 合唱的深情對唱曲《Luther》拿下「年度製作」與「最佳旋律饒舌表演」，個人專輯《GNX》則毫無懸念抱走「最佳饒舌專輯」，加上「最佳饒舌歌曲」與客串獎項，他單日狂掃多座金唱機，正式超越肯伊威斯特（Kanye West）與 Jay-Z，成為葛萊美史上獲獎最多的饒舌歌手。

英國靈魂女聲突圍！Olivia Dean奪最佳新人

一生只有一次機會的「最佳新人獎」，最終由英國靈魂女歌手 Olivia Dean（奧莉維亞迪恩）突圍而出。她擊敗了包括 Sabrina Carpenter 等強敵，從頒獎人手中接過獎座。身為移民後代的她，在致詞時感性表示：「我是作為一名移民的孫女站在這裡。」這番發言不僅呼應了 Bad Bunny 的致詞，也讓台下響起熱烈掌聲，成為典禮上最溫馨的時刻之一。

▲Olivia Dean拿下一生只有一次的「葛萊美最佳新人」。（圖／路透社）

怪奇比莉三度奪年度歌曲 女神卡卡回歸流行巔峰

怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥 Finneas 以《Wildflower》三度奪下「年度歌曲」，創下該獎項獲獎次數最多的驚人紀錄。而女神卡卡（Lady Gaga）則以專輯《Mayhem》抱回「最佳流行歌唱專輯」，並以充滿魔術元素的《Abracadabra》表演驚艷全場，證明流行女皇地位不可撼動。

▲怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥 Finneas 以《Wildflower》三度奪下「年度歌曲」。（圖／路透社）



Post Malone 致敬傳奇 K-POP 獵魔女團奪首獎

典禮表演亮點不斷，Post Malone 攜手槍與玫瑰（Guns N' Roses）成員與紅超人（Red Hot Chili Peppers）鼓手 Chad Smith，震撼演繹黑色安息日（Black Sabbath）經典名曲《War Pigs》，向傳奇 Ozzy Osbourne 致敬。

▲Post Malone 致敬傳奇。（圖／路透社）

此外，K-POP 也寫下新頁，限定女團「HUNTR/X」（獵魔女團）以《Golden》拿下「最佳影視原創歌曲」，成為葛萊美史上首組獲獎的 K-POP 團體。

▲女神卡卡（Lady Gaga）以專輯《Mayhem》抱回「最佳流行歌唱專輯」。（圖／路透社）