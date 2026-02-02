記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣網紅金智妍2018年曾經出演戀愛節目《戀愛捕手》，後來認愛嘉賓李材溫，但兩人感情只維持一段時間便分手，而她2024年宣布婚前懷孕，對象是棒球選手鄭哲元，怎料，她生下一子補辦婚禮後，短短1個月就宣布離婚。她隱忍多時，2日透過律師正式對外發聲，透露自己結婚以來遭到家暴對待、老公外遇，宛如狗血劇般的發展震驚韓網。

▲金智妍當初婚前懷孕，補辦婚禮才1個月就鬧離婚，她2日出面發聲表示老公家暴又疑似外遇。（圖／翻攝自金智妍IG）



金智妍長相甜美、擁有18萬名粉絲追蹤訂閱，在韓擁有知名度，而她自爆出要與老公鄭哲元離婚後，各種謠言甚囂塵上，她2日透過律師發聲正式與鄭哲元打離婚官司，首度揭開她婚姻期間受到的家暴對待，「金智妍女士在婚後一邊撫養年幼的孩子，一邊承受著家庭暴力等無止盡的痛苦；最近更收到舉報鄭哲元選手疑似外遇的情況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

顧及到孩子年紀還小，金智妍希望圓滿解決問題，更努力想要維持兩人的婚姻，怎料，鄭哲元直接拋下孩子離家，更中斷支付家庭費，並透過法律代理人要求離婚與監護權一事。金智妍方面表示：「未來在進行所有程序時，將以保護孩子、守住監護權為最優先事項，為此也不排除採取法律途徑。」

▲金智妍與26歲棒球選手老公正在打離婚官司。（圖／翻攝自金智妍IG）



而身為運動選手的鄭哲元爆出私生活爭議，同樣影響球團運作，金智妍透過律師表示「此事屬於個人私事，請協助避免對鄭哲元選手所屬球團及其隊友造成任何傷害。」