忘不了小S顫抖語音！阿雅陪友度悲慟：看她上一秒聊天、下一秒痛哭

記者陳芊秀／綜合報導

今日（2日）是大S（徐熙媛）逝世滿一週年的日子。去年今日，大S在日本因感染流感併發肺炎不幸病逝，消息震撼華人娛樂圈。阿雅（柳翰雅）接受陸媒訪問，吐露當時陪伴小S（徐熙娣）熬過痛失至親的揪心過程。

▲大S離世，小S陷入喪姊之痛，好友家人陪伴她熬過低潮期。（圖／翻攝自IG／小S）

一輩子忘不了！小S顫抖語音傳噩耗

阿雅回憶，一年前大S去世當天，她正與女兒在國外滑雪度假。當她從雪場回到室內，看到由她、范曉萱、大S與小S組成的「四姐妹群組」中，傳來一則小S發出的語音訊息。

訊息內容相當簡短，提及了肺炎與病情，最後小S哽咽說出：「熙媛剛剛走了」。阿雅回憶，與小S相識超過30年，她從未聽過好友發出那樣的聲音，「她的聲音是我一輩子都不會忘記的。我真的沒有聽過熙娣的聲音是這個樣子的，是這麼的悲痛，又很顫抖」。

由於兩地時差，阿雅當時無法立刻聯繫上小S，獨自在客廳坐了整整一夜。直到天亮後，她先與范曉萱聯繫，兩人在電話中大哭，隨後，她推掉手邊所有工作，直接飛回台北，在小S身邊陪伴了整整兩個星期。

▲收到小S的語音訊息後，阿雅推掉所有工作返台兩周陪伴。（圖／翻攝自微博／阿雅）

小S上一秒能聊天、下一秒卻痛哭

據陸媒《人物》報導，阿雅在台北陪小S的兩周內，讓對方慢慢嘗試做一些日常的事情。她透露小S情緒的變化，「很多時刻，上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭」。

那是極為哀傷艱難的兩周，除了阿雅的陪伴，小S的丈夫和女兒們也都悉心照料，透過做飯、準備甜點、陪同入睡或喊她出門等點滴舉動，試圖將小S從悲痛中拉回具體的現實。