吳怡霈「三餐正常吃0節食」4個月掉5%體脂！公開自律菜單：超有飽足感

吳怡霈近日大方分享自己的飲食調整成果，強調沒有刻意節食，而是透過改變三餐內容來維持體態。她透露早餐採用「三聖杯」喝法，並堅持「早餐無油」原則，若喝完還有飢餓感才補充五穀漿或蒸馬鈴薯；午餐則開始攝取優質油脂與蛋白質，並減少麩質攝取；晚餐若不想吃正餐，則會打一杯「綠拿鐵」取代。這套飲食法讓她改善了長期困擾的便秘問題，且並未因飲用蔬果汁而導致手腳冰冷，反而度過了最不冰冷的一個冬天。

▲吳怡霈公開自律菜單。



所謂的「三聖杯」是吳怡霈近期推崇的早晨排毒儀式。第一杯是空腹喝下檸檬水，幫助肝臟排毒；間隔20分鐘後再喝西芹汁，她稱之為脹氣剋星；再隔20分鐘，喝第三杯「重金屬排毒果昔」，內容包含野生藍莓、香蕉、香菜等食材。這三杯飲品是她每天啟動身體代謝的關鍵步驟，執行4個月後體脂下滑了5%。

▲吳怡霈起床會先空腹喝一杯檸檬汁，再喝西芹汁，最後會喝排毒果昔。



在喝完三聖杯後，吳怡霈表示會視身體狀況決定是否進食。如果還覺得餓，她會喝一杯不加堅果類的五穀漿，或是吃蒸馬鈴薯。她特別強調「早餐無油」的觀念，因此五穀漿若在早上飲用便不添加堅果，將優質油脂的攝取留到午餐過後才開始，避免增加身體負擔。

午餐部分，吳怡霈建議盡量少碰麵食等麩質，主食改為白米加黑米各半。菜單重點在於每餐都要有蛋白質，且以白肉居多，並搭配多樣化的蔬菜。以她公開的午餐為例，內容包括照燒雞腿排、日式白芝麻紅蘿蔔、烤日本山藥以及山茼蒿滑菇，菜色豐富且營養均衡。

▲吳怡霈分享某天的午餐照。



到了晚餐時段，若忙碌了一整天不想吃正餐，吳怡霈會選擇打一杯「綠拿鐵」來增加飽足感。她的綠拿鐵配方包含蘋果、小黃瓜、香蕉、活蔬菜、椰子水，並加入酪梨作為優質油脂的來源。

▲晚上不餓的話，吳怡霈會喝綠拿鐵。



針對許多人擔心喝綠拿鐵會導致體質變寒的問題，吳怡霈也分享了自己的親身經驗。她坦言一開始也有此顧慮，但實際執行後發現是多慮了，今年冬天反而是她手腳最不冰冷的一年。她建議如果真的怕寒，可以在飲品中加入一點薑黃粉或黑胡椒粒，就能輕鬆化解屬性偏寒的問題。