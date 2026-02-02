ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2026年3月韓星來台應援投票
謝金燕超狂菜單曝光！
王晴演小三被罵不守婦道「截圖喊告」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

頑童 隋棠 謝金燕 崔敏煥 黃載均 芝妍 Jisoo 劉樸

蔡淑臻靠狂吃舒壓「沒變胖秘訣」曝光　揭《女外科2》拍攝秘辛！

記者黃庠棻／台北報導

由金鐘影后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》在2022年首播時就廣受好評，她在劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」深植人心，這部劇情幽默誇張的醫療題材金鐘劇，時隔多年自今（2）日起在中天綜合台經典播出。

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》演技深植人心。（圖／中天綜合台提供）

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》形象深植人心。（圖／中天綜合台提供）

蔡淑臻對於此次《村裡來了個暴走女外科》將再登上電視螢幕，她仍極力推薦「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很好看的」，更為之後要推出的第二季宣傳「一定要看第一季呀，這樣子才能接著看第二季」。

雖然《村裡來了個暴走女外科》距離當初首播已相隔快4年，但蔡淑臻對於當時籌備過程以及劇裡的片段都仍記憶猶新，她更提到印象最深刻的是第一集小劉醫生在路邊鑽顱救人的戲，不光拍攝當下天氣相當炎熱，還有許多難題要克服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》演技深植人心。（圖／中天綜合台提供）

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》形象深植人心。（圖／中天綜合台提供）

對此，蔡淑臻直言「拍攝當天困難重重，鑽顱的鏡頭真不真實、血噴的好不好看」，有很多部分要考量到「因為這場戲有很多任務，它定義了小劉是一個什麼樣的醫生，以及她如何看待生命」，即使情境是緊急且嚴肅的戲，還是要融入喜劇的元素，更是不容易。

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》演技深植人心。（圖／中天綜合台提供）

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》形象深植人心。（圖／中天綜合台提供）

因此，蔡淑臻也提到創作過程為了讓劇情內容豐富，也遇到很多困難「這中間醫療的合理性ㄧ直讓我們撞牆」，想要用輕鬆有趣的方式，帶給觀眾最真實的醫界幕後的辛酸故事。

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》演技深植人心。（圖／中天綜合台提供）

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》形象深植人心。（圖／中天綜合台提供）

而蔡淑臻當初以《村裡來了個暴走女外科》「劉梓旭」一角，摘下金鐘視后寶座，這部戲在她心中占有一席之地「對我來說是一個重要的里程碑，也是一個非常獨特的作品」，她更提到這部劇給她很多特別的體驗「我的身分是演員也是半個製作人，我也參與編劇，和團隊編寫故事的時候就是我準備角色的過程，劇本的產出非常漫長，也就是說在開拍前我已經成為角色很久了」。

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》演技深植人心。（圖／中天綜合台提供）

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》形象深植人心。（圖／中天綜合台提供）

對蔡淑臻來說解析角色並不困難「困難點是在表演的時候，在喜劇和寫實之間的拿捏」，而她也提到自己與「小劉醫生」也有相似之處，都會靠吃來紓壓「跟小劉一樣我也是一個很愛吃的人，除了吃之外，就是看電影了」。

不僅如此，蔡淑臻更說道當時為了詮釋小劉這個角色吃了很多「但因為工作量很大，所以有胖也胖不多」，而私下她對飲食也是很講究，不僅盡可能少吃外食，她更分享維持身材的祕訣「訣竅是要認識食物，以及這些食物對身體的影響」。

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》演技深植人心。（圖／中天綜合台提供）

▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》形象深植人心。（圖／中天綜合台提供）

《村裡來了個暴走女外科》第二季籌備近3年，已於去年開拍，有望在不久的將來與觀眾朋友見面，而之前蔡淑臻就曾在社群透露「第二季仍延續第一季的脈絡，並將第一季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入」。

新的一年開始，蔡淑臻也分享新年目標「我的目標就是保持正面的心態面對每一份工作，希望每一步都走得踏實」，而談到過年是否有出遊計畫，她則表示「我喜歡冷冷清清的台北市」，這部由蔡淑臻主演的寫實且輕鬆的醫療職人劇《村裡來了個暴走女外科》，自今（2）日起每週一至週五晚間9點在中天綜合台播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蔡淑臻村裡來了個暴走女外科

推薦閱讀

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

6小時前

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

3小時前

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

2小時前

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

56分鐘前

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

18小時前

隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光

隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光

13小時前

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

2小時前

從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣：心碎到幾乎站不住

從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣：心碎到幾乎站不住

3小時前

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地…救護車送醫

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地…救護車送醫

4小時前

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光：每天都吃得好開心

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光：每天都吃得好開心

15小時前

YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

11小時前

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

2/1 11:55

熱門影音

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」
LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚

葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

即時新聞

剛剛
剛剛
39分鐘前80

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

43分鐘前0

蔡淑臻靠狂吃舒壓「沒變胖秘訣」曝光　揭《女外科2》拍攝秘辛！

56分鐘前34

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1小時前0

李省勳慘遭毀滅式爆料！遭指慣性劈腿　《單身5》緊急出面回應

1小時前53

回顧大S離世1周年「具俊曄暴瘦仍癡守墓園」！　S家建紀念雕像今揭幕

1小時前98

曖昧女開口「月給8萬」才交往！小鐘嫌貴⋯結局超震驚：離開是對的

2小時前40

小賈斯汀「只穿內褲」上台開唱！隔四年重回葛萊美　老婆海莉超甜反應全曝光

2小時前71

大S離世1年！朱孝天限動PO「F4與杉菜共舞」…燦爛笑容惹全網淚崩

2小時前1234

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

2小時前65

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. Melody遭服務業集體爆料奧客行徑
    6小時前3233
  2. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    3小時前2417
  3. Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議
    2小時前2432
  4. 直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣
    56分鐘前63
  5. 頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來
    18小時前2610
  6. 隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光
    13小時前226
  7. 小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜
    2小時前125
  8. 從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣
    3小時前143
  9. 唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地
    4小時前124
  10. 謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光
    15小時前2612
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合