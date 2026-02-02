ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2026年3月韓星來台應援投票
謝金燕超狂菜單曝光！
王晴演小三被罵不守婦道「截圖喊告」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

頑童 隋棠 謝金燕 崔敏煥 黃載均 芝妍 Jisoo 劉樸

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

記者陳芊秀／綜合報導

今日（2）是大S（徐熙媛）逝世滿一週年的日子。陸媒《人物》訪問15位與大S有關的摯友、工作人員與資深粉絲，其中多位粉絲提及具俊曄守在墓園的狀態，甚至形容「感覺整個人都是灰色的」。

▲▼「具俊曄搬去金山陪大S」傳回韓網震驚！　粉絲全看哭：已經超越真愛。（圖／翻攝自具俊曄IG、S媽臉書）

▲具俊曄幾乎天天前往金寶山墓園陪大S。（圖／翻攝自具俊曄IG）

據陸媒《人物》報導，具俊曄幾乎天天都前往金寶山墓園，粉絲「弛隅」從香港飛到台北悼念，當時雖然沒有見到具俊曄本人，但是大S墓碑周圍皆是新鮮花束，且墓碑正前方露出一小塊泥土，草皮禿了，推測是摺疊椅的椅腿長期擺放摩擦所留下的痕跡，下山到花店時，花店老闆問：「你看見具俊曄了嗎？他幾乎天天來。他比我還常來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼粉絲透露大S墓碑周圍都是鮮花，花店老闆透露具俊曄天天都來。（圖／翻攝自微博／人物）

▲粉絲見到大S墓碑周圍都是鮮花，花店老闆透露具俊曄幾乎天天來。（圖／翻攝自微博／人物）

另一位粉絲「小崽」從新加坡飛來台北看望大S，並且在墓園見到了具俊曄。她描述現場沒有遇見任何人，只有具俊曄坐在大S墓碑前，烈日之下默默聽著音樂，「他看起來很憔悴、很疲憊，也很辛苦，感覺整個人都是灰色的」。她在墓碑放下一束玫瑰，具俊曄輕聲用中文說「謝謝」，離開時，遠遠看到具俊曄小心地把玫瑰放進墓碑兩旁的花瓶中，事後粉絲也將這段經歷發表在網路上。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

具俊曄大S

推薦閱讀

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

6小時前

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

3小時前

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

2小時前

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

56分鐘前

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

18小時前

隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光

隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光

13小時前

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

2小時前

從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣：心碎到幾乎站不住

從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣：心碎到幾乎站不住

3小時前

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地…救護車送醫

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地…救護車送醫

4小時前

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光：每天都吃得好開心

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光：每天都吃得好開心

15小時前

YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

11小時前

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

2/1 11:55

熱門影音

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」
LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚

葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」

即時新聞

剛剛
剛剛
39分鐘前80

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

43分鐘前0

蔡淑臻靠狂吃舒壓「沒變胖秘訣」曝光　揭《女外科2》拍攝秘辛！

56分鐘前34

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1小時前0

李省勳慘遭毀滅式爆料！遭指慣性劈腿　《單身5》緊急出面回應

1小時前53

回顧大S離世1周年「具俊曄暴瘦仍癡守墓園」！　S家建紀念雕像今揭幕

1小時前98

曖昧女開口「月給8萬」才交往！小鐘嫌貴⋯結局超震驚：離開是對的

2小時前40

小賈斯汀「只穿內褲」上台開唱！隔四年重回葛萊美　老婆海莉超甜反應全曝光

2小時前71

大S離世1年！朱孝天限動PO「F4與杉菜共舞」…燦爛笑容惹全網淚崩

2小時前1234

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

2小時前65

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. Melody遭服務業集體爆料奧客行徑
    6小時前3233
  2. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    3小時前2417
  3. Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議
    2小時前2432
  4. 直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣
    56分鐘前63
  5. 頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來
    18小時前2610
  6. 隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光
    13小時前226
  7. 小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜
    2小時前125
  8. 從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣
    3小時前143
  9. 唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地
    4小時前124
  10. 謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光
    15小時前2612
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合