女兒大巨蛋追TXT…興奮脫口「要見你女婿了」　八點檔男神崩潰！

男星亮哲近日在三立八點檔飾演「江重生」因高度壓抑、神經質又易怒的性格設定，讓他在劇中不擇手段也要得到身分地位，精湛的演技獲得許多網友大讚。私底下，亮哲也時常會在社群網站上分享生活，近日更透露女兒到大巨蛋追韓團TXT的故事，引起熱議。

南韓人氣團體TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）所組成，這一個週末連續在大巨蛋舉辦2場演唱會，吸引許多藝人、粉絲到場朝聖。

而亮哲的女兒也不例外，他在社群網站上曬出一張自己待在大巨蛋外面吹冷風的自拍，寫下「是的，現在的我在大巨蛋附近吹著冷風，等一個人⋯⋯⋯一個看TXT的人。早先跟大女兒的對話，似乎輕輕聽到了一聲玻璃破掉的聲音，然後很懂事的試著安慰我⋯說不亞於我的帥，我怎麼覺得碎更大片了」。

不僅如此，亮哲更貼出與大女兒的Line對話，他先是跟女兒約定好接送的地點，但女兒即將見到偶像的喜悅太過強烈，以至於無法仔細觀察到他的貼心關心，愛女甚至興奮說道「我要見你女婿了」，讓他回覆多個痛哭的表情「這什麼說法，不可以」，父女倆可愛的互動吸引大批網友熱議。

