高允貞、金宣虎被封「近年最強CP」　義大利拍戲日常公開滿滿戀愛感

▲高允貞、金宣虎。（圖／高允貞IG，下同）

自Netflix新劇《愛情怎麼翻譯》開播以來，高允貞與金宣虎的螢幕化學反應就被粉絲封為「近年最強CP組合」，不只劇中互動自然到不行，戲外每次合體出席活動，也總被捕捉到默契滿分的對視與貼近距離，讓「拜託你們假戲真做」的呼聲從開播一路燒到現在。

近日，高允貞更直接在IG曬出一系列拍攝期間的幕後花絮照，地點橫跨義大利與加拿大，畫面一曝光立刻讓粉絲集體失守。

從義大利古城夜景、階梯邊席地而坐的拍攝空檔，到兩人並肩坐在長椅上裹著同一條毛毯取暖的畫面，再到白天在廣場奔跑、互動輕鬆自然的瞬間，每一張都不像「只是工作照」，反而更像情侶旅行時隨手記錄的生活片段。

其中一張兩人坐在階梯上、肩並肩看著鏡頭微笑的合照，更被網友瘋狂截圖轉發，直呼：「這真的不是私下拍的嗎？」、「氛圍太真了」、「這種距離感只有很熟的人才有」。

不只如此，高允貞也罕見一次性公開多張與金宣虎同框的拍攝側拍，從工作人員調整造型、對戲空檔低頭交談，到拍完後露出放鬆笑容的瞬間，細節滿滿，讓不少粉絲忍不住表示：「連幕後都這麼有CP感，正式播出怎麼辦？」

隨著這組照片曝光，韓國論壇與社群也再度掀起討論，有韓媒與網友指出，兩人不只在戲裡默契十足，戲外互動也明顯自然熟稔，猜測關係「不只是合作夥伴」，相關關鍵字更一度登上熱搜。

雖然雙方目前並未對傳聞做出任何回應，但光是這組義大利、加拿大的拍攝花絮，就已經成功讓《愛情怎麼翻譯》的CP討論度再度飆升。

