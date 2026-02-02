李省勳慘遭毀滅式爆料！遭指慣性劈腿　《單身5》緊急出面回應

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛綜藝《單身即地獄5》熱播中，每位嘉賓長得帥氣又貌美，也因此獲得許多人氣。只是，其中長居於紐約的男嘉賓李省勳近期卻扯入私生活複雜得爭議，遭指控與百萬網紅前女友交往期間多次劈腿，但他透過IG親自回覆「我從來沒有劈腿過」，否認網路傳聞，就連製作單位也在2日親自出面回應「跟出演者確認過，不是事實」。

▲李省勳出演《單身5》遭到毀滅式爆料。（圖／翻攝自Netflix）



《單身即地獄5》開播沒多久，網路就流傳著男嘉賓李省勳的負面爭議，他遭到一名名為「Kevin」的人毀滅式爆料，對方直指李省勳的態度很奇怪，約會像是在搜集話題，而非想認真發展關係。後來又被挖出在與TikTok百萬網紅Hena Yang交往期間，多次劈腿、對感情不忠，如今形象成了「慣性約砲渣男」。

▲李省勳正面回應遭指控「約會怪怪」的言論，他強調那晚只是很單純的朋友聊天吃飯，而他回應完相關醜聞後，隨即刪除社群帳號。（圖／翻攝自X）



謠言四起，李省勳日前也透過IG正式回應，「在我刪除我的社群以前，我想要傳達一些事情」，強調網路上的劈腿謠言全部都不是真的。李省勳表示，自己從來沒有與一位名為「Kevin」的人約會過，反而是對方追蹤了他一段時間，並熱情邀約出來吃飯，直到某日他確實有空答應赴約，期間兩人就只是正常地「朋友」聊天吃飯，並非約會。

▲《單身5》製作單位相關人士於2日緊急出面回應「已經跟出演者確認過，不是事實」。（圖／翻攝自Netflix）



李省勳在文內怒指，「拜託，我知道網紅的工作是製造話題，但如果為了製造話題說謊，那是違法的」，正面回應完網路謠言後，李省勳便把社群刪了。《單身即地獄5》製作單位也在2日回應韓媒，強調「跟出演者確認過，不是事實」，維護嘉賓形象。