回顧大S離世1周年「具俊曄暴瘦仍癡守墓園」！　S家建紀念雕像今揭幕

大S（徐熙媛）在去年2月2日這天離開人世，在這一年內，家人以無盡深情守護有關她的記憶，S媽至今仍難完全走出喪女之痛，具俊曄更是每天到墓園癡情陪伴，身形明顯暴瘦，讓人看得相當揪心。

▲回顧大S離世一周年，點圖可放大。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）



2025/02/02：臨終全家守床

2025年2月2日，大S於日本東京醫院臨終，全家陪伴在旁，具俊曄握著她的手淚崩，小S和S媽心碎痛哭，痛訴「心像破了洞」，小S忍痛發聲：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她，珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」

▲大S離世一周年。（圖／翻攝自IG）

2025/02/03：火化返台安葬



大S於日本火化後，將骨灰運回台灣。私人包機的費用約為每小時1萬1000美元（約36萬元台幣），從東京到台灣的行程，總花費粗估至少超過百萬台幣。​

▲大S離世一周年。（圖／翻攝自IG）

2025/02/06：具俊曄首發文遺產安排

在談到大S留給家庭的遺產時，具俊曄表示，這些遺產是大S用心血換來的，會全力保護她最愛的家人，也希望惡人不要再傷害大S家人，最後寫道：「再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位，熙媛永遠的愛俊俊敬上。」

▲大S離世一周年。（圖／翻攝自IG）

​2025/03/15：骨灰安葬金寶山

在安葬儀式當天，具俊曄與大S的家人及親友共十多人前往金寶山，儀式中雨勢滂沱，讓人無法分辨家屬臉上是雨水還是淚水。安葬過程中，他手捧大S的骨灰，與親友一同進入預先搭建的帳篷，隨後將骨灰交付給金寶山的工作人員。

​2025/03～至今：具俊曄深情守墓

自從大S去世以來，具俊曄陷入深切的喪妻之痛，幾乎天天到愛妻墓地旁陪伴，多次被目擊獨自坐在大S的墓地旁，毫無遮蔽物地守護著摯愛的身影，不論風吹雨淋都不缺席，讓人感受到他對亡妻的深情，而他身形也明顯暴瘦，讓人相當心疼。

▲具俊曄不論天氣好壞，天天前往陪伴愛妻。（圖／翻攝自YouTube／KBS_secret）

2025/05/11：大S過世百日

大S過世百日正逢母親節，小S發文回憶姊姊的陪伴，表示「姊姊一直是我的後盾」，並發起一人一篇文的追思活動，小S提到，接下來將努力振作，承諾會好好照顧母親，直到有一天能與姊姊重聚。

▲大S過世百日正逢母親節。（圖／翻攝自IG）

2025/10/17：大S過世後，小S金鐘首現身

小S在大S過世後，以《小姐不熙娣》奪綜藝主持人獎，在頒獎時首度現身，台上一提到大S忍不住當眾落淚，奪獎後更是激動不已，台上哽咽獻給S媽，希望能填補媽媽內心的空洞。

▲小S得金鐘想起大S淚崩。（圖／翻攝自YT）

2025/12/31：跨年賞煙火淚憶大S

小S在跨年夜這天，帶S媽觀賞101煙火，母女倆回憶大S淚喊：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看。」背景音樂選用鮮于貞娥的〈逃跑吧〉，其中歌詞提到「我會和你在一起，若你像這樣伸出手，我會緊緊抓住，還有嗎？會害怕的人事物？不管要去哪裡，我們都緊抓著彼此」，字字句句彷彿映照她此刻的心境。

▲小S帶著S媽跨年。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

2026/01/31：大S離世1年，具俊曄仍難過到無法言語

南韓節目《名人生老病死的秘密》曾採訪具俊曄，透露節目組曾和他短暫交談，對方幾乎無法言語，只是不斷落淚。當天因天候不佳下雨，製作人員原以為具俊曄不會出現，沒想到他卻出現了並說：「我當然要來了，熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」

▲具俊曄不論天氣好壞，天天前往陪伴愛妻。（圖／翻攝自YouTube／KBS_secret）

2026/01/31：大S紀念雕像完工

具俊曄親自設計的徐熙媛紀念雕像已正式完工，由具俊曄親自操刀設計，設置於金寶山碑林名人區，別具意義。揭幕當天，S家成員包括小S、S媽、具俊曄，以及大S生前的藝人好友、親近友人都將到場，一同追思這位摯愛的家人與朋友。