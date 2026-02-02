22組2026日星演唱會懶人包！ONE OK ROCK登大巨蛋、LiSA唱進小巨蛋

文／妞新聞

2026年多組日星強勢宣布將接連來台開唱，包含鬼才樂團King Gnu、動漫歌姬LiSA、聲優王子宮野真守、平成歌姬中島美嘉、日本神秘高中生tuki.等。其中，搖滾天團ONE OK ROCK更將成為首組站上臺北大巨蛋舞台的日本藝人。現在就來看看妞編輯為大家整理的「2026日星演唱會懶人包」吧！

2026日星演唱會懶人包

22.Centimillimental

▲Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné” in Taipei。（圖／宝島制作委員會）

Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné” in Taipei

日期：2026年6月28日（日）

地點：Zepp New Taipei

票價：1F站席NT$2,000／2F站席NT$2,000／2F座席NT$2,200／1F身障席NT$1,000

21.LiSA

▲LiSA（圖／好玩國際文化）

LiVE is Smile Always～15～

日期：2026年6月19日（五）、6月20日（六）

地點：台北小巨蛋

20.King Gnu

▲（圖／好玩國際文化）

〈King Gnu CEN+RAL Tour 2026

日期：2026年6月6日（六）、6月7日（日）

地點：台北小巨蛋

19.Yuika

▲（圖／大鴻藝術BIG ART）

Yuika 2nd Asia Tour in Taipei

日期：2026年5月30日（六）、5月31日（日）

地點：Zepp New Taipei

票價：1F站席NT$2,800／2F座席A區NT$3,200／2F座席B區NT$3,000／2F站席NT$2,800／身障席NT$1,400

18.中島美嘉

▲（圖／G-MUSIC、和協整合行銷）

MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026

日期：2026年5月16日（六）、 5月17日（日）

地點：台北流行音樂中心

票價：VVIP NT$4,800 ／VIP NT$3,800／Standing A NT$2,800／身障席 NT$2,400

17.ZUTOMAYO

▲（圖／遠雄創藝）

INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」

日期：2026年5月16日（六）

地點：新北市工商展覽中心

票價：NT$5,800／NT$5,600／NT$5,200／NT$4,800元／NT$4,300／NT$3,800

16.May'n

▲（圖／好玩國際文化）

May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」in Taipei

日期：2026年5月10日（日）

地點：Zepp New Taipei

票價：1F搖滾區VIP NT$3,200／一般NT$2,600／2F座位NT$2,800

15.ONE OK ROCK

▲（圖／KKLIVE）

ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei

日期：2026年4月25日（六）

地點：臺北大巨蛋

票價：NT$6,280／NT$5,680／NT$4,880／NT$4,480／NT$3,880／NT$2,880／NT$2,480／NT$1,880／身障席NT$2,840（B1）／身障席NT$2,240（L2）

14.通心粉鉛筆

▲（圖／好玩國際文化）

MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜

日期：2026年4月12日（日）

地點：Zepp New Taipei

票價：1F搖滾A區NT$2,800／搖滾B區NT$2,200／2F座位區NT$2,600／站位區NT$2,000

13.amazarashi

▲（圖／遠雄創藝）

amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI

日期：2026年4月24日（五）

地點：Zepp New Taipei

票價：1F站席NT$2,980／2F座席NT$3,190／2F站席NT$1,980／身障席NT$1,000

12.Billyrrom

▲（圖／遠雄創藝）

Billyrrom Asia Tour 2026 “Jupiter=” in Taipei

日期：2026年4月18日（六）

地點：Legacy Taipei

票價：VIP套票NT$ 2,600／GA站席NT$1,800／當日票NT$2,200

11.yanaginagi

▲（圖／大鴻藝術BIG ART）

yanaginagi live tour 2026 Green Light in Taipei

日期：2026年4月18日（六）

地點：Zepp New Taipei

票價：1F座席NT$2,800／2F座席NT$2,800／身障席NT$ 1,400

10.水樹奈奈

▲（圖／雅慕斯娛樂）

NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026+ IN TAIPEI

日期：2026年4月11日（六）、4月12日（日）

地點：Zepp New Taipei

票價：NT$4000／NT$3600／NT$3200／NT$2800／身障席NT$2200

9.tuki.

▲（圖／大鴻藝術BIG ART）

tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI

日期：2026年4月4日（六）、4月5日（日）

地點：台北小巨蛋

票價：NT$5,280／NT$4,280／NT$3,280／NT$2,280／NT$800／身障席NT$400

8.山本彩

▲（圖／梵思娛樂）

Sayaka Yamamoto Asia Tour 2026 In Taipei

日期：2026年3月28日（六）

地點：HANASPACE 花漾展演空間

票價：2780元

7.I Don’t Like Mondays

▲（圖／BEEF NATION）

I Don’t Like Mondays. TOXIC TOUR 2026 in TAIPEI

日期：2026年3月14日（六）

地點：MOONDOG

票價：VIP NT$2500／GA NT$1500

6.Novelbright

▲（圖／B'in Live）

Novelbright ASIA TOUR 2025-2026 “Winding Road” in Kaohsiung

日期：2026年3月7日（六）

地點：高雄流行音樂中心・海音館

票價：NT$3900／NT$3600／NT$2800／NT$2000／身障席NT$1,800／身障席NT$1,400

5.KORESAWA

▲（圖／宝島制作委員會）

KORESAWA FIRST LIVE IN TAIPEI 2026♡

日期：2026年3月7日（六）

地點：MOONDOG

票價：VIP NT$3200／GA NT$2000／青少年票NT$1500

4.宮野真守

▲（圖／雅慕斯娛樂）

MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 “VACATIONING!” in Taipei

日期：2026年2月7日（六）、2月8日（日）

地點：Legacy TERA

3.wacci

▲（圖／宝島制作委員會）

wacci Hall Tour 2025-2026 ~憧憬~ in Taipei

日期：2026年1月31日（六）

地點：MOONDOG

票價：VIP NT$3300／GA NT$1700

2.岩田剛典

▲（圖／LDH 愛夢悅）

Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 "SPACE COWBOY" 台北演唱會

日期：2026年1月24日（六）

地點：Legacy TERA

票價：VIP座位席NT$4,670／VIP身障席NT$2,330／一般座位席NT$3,480／一般身障席NT$1,740

Takanori Iwata「SPACE COWBOY」FAN MEETING in TAIPEI』台北見面會

日期：2026年1月25日（日）

地點：Legacy TERA

票價：VIP座位席NT$4,670／VIP身障席NT$2,330／一般座位席NT$3,480／一般身障席NT$1,740

1.shytaupe

▲（圖／宝島制作委員會）

shytaupe LIVE 2026 "WELCOME TO YOUR LIFE" in TAIPEI

日期：2026年1月10日（六）

地點：MOONDOG

票價：VIP NT$3400／GA NT$1700



