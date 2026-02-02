曖昧女開口「月給8萬」才交往！小鐘嫌貴⋯結局超震驚：離開是對的

記者潘慧中／綜合報導

小鐘日前上節目分享一段無疾而終的曖昧經驗，他坦承曾透過朋友介紹認識一位各方面都讓他相當心動的女生。相識約3、4個月後，他原本有意進一步正式交往，沒想到女方竟直白提出條件，要求他必須比照前男友，「固定每個月給她8萬塊」才能在一起。

▲有女生直接跟小鐘開口，每個月要給8萬才交往。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）



[廣告]請繼續往下閱讀...

小鐘回憶當時情況坦言，這位女生的各項條件都是他喜歡的類型。然而，當關係進展到考慮正式交往的階段時，女方卻告訴他因為前男友每個月都會固定給8萬元，所以他如果想交往就要比照辦理，「每個月給我8萬塊，我們就可以在一起。」

▲該女生是小鐘喜歡的類型。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）



聽到這個交往條件，小鐘坦言當下覺得「真的很難接受」，顯然雙方對於金錢觀有落差，但他不忘搞笑地說：「8萬塊有點貴，一個月差不多3萬塊，我還可以接受。」

▲小鐘無法接受這種價值觀。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）



雙方慢慢斷聯後，小鐘有天透過Instagram發現女方似乎有了新戀情，主動詢問後對方也大方承認。更讓他震驚的是，女方透露這位新任男友出手極為闊綽，兩人在認識的第一天，男方就直接帶她去香奈兒買了包包和鑽石戒指，總消費金額高達90幾萬元。這戲劇性的發展讓在場來賓聽了驚呼連連，他也幽默自嘲：「離開我是對的！」