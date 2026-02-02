ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2026年3月韓星來台應援投票
謝金燕超狂菜單曝光！
王晴演小三被罵不守婦道「截圖喊告」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

頑童 隋棠 謝金燕 崔敏煥 黃載均 芝妍 Jisoo 劉樸

小賈斯汀「只穿內褲」上台開唱！隔四年重回葛萊美　老婆海莉超甜反應全曝光

記者蕭采薇／綜合報導

第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮，於台灣時間2日上午登場，小賈斯汀（Justin Bieber）睽違4年重返葛萊美舞台演出。此次他以極簡造型登場，全身僅穿著一條內褲上台演唱新歌，在演出結束後也沒有多做停留，隨即轉身下台。

▲小賈斯汀（Justin Bieber）在葛萊美穿內褲上台演出。（圖／路透）

▲小賈斯汀在葛萊美「只穿內褲」上台演出。（圖／路透）

全身只穿內褲演唱　海莉台下反應曝光

[廣告]請繼續往下閱讀...

小賈斯汀在台上演唱新歌《Yukon》，捨棄了華麗的舞台服裝，僅穿著貼身內褲，大方展現身上的刺青與身材線條。他在舞台上投入高歌，不僅展現穩定的唱功，演出結束後，他便直接隨性地「晃」下台，風格相當獨特。

鏡頭也捕捉到坐在台下的老婆海莉（Hailey Bieber），對於老公的造型與演出相當投入。在小賈斯汀演唱時，海莉跟著音樂節奏輕輕點頭，眼神專注地看著台上，給予另一半最大的支持。

▲小賈斯汀（Justin Bieber）在葛萊美穿內褲上台演出。（圖／路透）

▲小賈斯汀在葛萊美「只穿內褲」上台演出。（圖／路透）

曾因面癱取消巡演　強勢入圍4大獎

這次演出是小賈斯汀自2022年後的重大回歸。他先前因罹患「雷氏症候群」（Ramsay Hunt Syndrome）導致顏面神經失調，一度面臨半邊臉癱瘓，不得不取消《Justice》世界巡迴演唱會並暫停演藝活動休養。

經過長時間的復健，小賈斯汀此次帶著新專輯《Swag》重返樂壇，並一舉入圍本屆葛萊美「年度專輯」、「最佳流行獨奏表演」、「最佳流行歌唱專輯」及「最佳R&B表演」等4項大獎，以作品證明自己已重回最佳狀態。

▲葛萊美紅毯－Chappell Roan、BLACKPINK 成員 Rosé、Lady Gaga、獵魔女團、小賈斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈斯汀和海莉一同出席葛萊美。（圖／達志影像／美聯社）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

小賈斯汀Justin Bieber

推薦閱讀

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑　網驚吐：面試竟要幫狗擦尿

6小時前

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

3小時前

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

2小時前

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

55分鐘前

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

18小時前

隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光

隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光

13小時前

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

2小時前

從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣：心碎到幾乎站不住

從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣：心碎到幾乎站不住

3小時前

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地…救護車送醫

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地…救護車送醫

4小時前

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光：每天都吃得好開心

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光：每天都吃得好開心

15小時前

YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

11小時前

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

62歲大咖唱將演出一半！　突當眾開嗆林俊逸：離我遠一點

2/1 11:55

熱門影音

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」
LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」
葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚

葉芷妤比空姐還操　「還可以接更多」超拚
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

羅PD站C位跳EXO新歌　慢半拍但是表情滿分

即時新聞

剛剛
剛剛
38分鐘前80

具俊曄整個人變灰色！日日守大S墓身形憔悴…花店老闆、粉絲目擊

42分鐘前0

蔡淑臻靠狂吃舒壓「沒變胖秘訣」曝光　揭《女外科2》拍攝秘辛！

55分鐘前34

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1小時前0

李省勳慘遭毀滅式爆料！遭指慣性劈腿　《單身5》緊急出面回應

1小時前53

回顧大S離世1周年「具俊曄暴瘦仍癡守墓園」！　S家建紀念雕像今揭幕

1小時前87

曖昧女開口「月給8萬」才交往！小鐘嫌貴⋯結局超震驚：離開是對的

2小時前40

小賈斯汀「只穿內褲」上台開唱！隔四年重回葛萊美　老婆海莉超甜反應全曝光

2小時前71

大S離世1年！朱孝天限動PO「F4與杉菜共舞」…燦爛笑容惹全網淚崩

2小時前1234

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行徑惹議！本人震驚回應：願自我反省

2小時前65

小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　男方「眼神全是愛」照片曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. Melody遭服務業集體爆料奧客行徑
    6小時前3233
  2. Chappell Roan「乳環掛禮服」
    3小時前2417
  3. Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議
    2小時前2432
  4. 直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣
    55分鐘前63
  5. 頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來
    18小時前2610
  6. 隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光
    13小時前226
  7. 小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜
    2小時前125
  8. 從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣
    3小時前143
  9. 唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地
    4小時前124
  10. 謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光
    15小時前2612
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合