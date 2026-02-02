小賈斯汀「只穿內褲」上台開唱！隔四年重回葛萊美　老婆海莉超甜反應全曝光

記者蕭采薇／綜合報導

第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮，於台灣時間2日上午登場，小賈斯汀（Justin Bieber）睽違4年重返葛萊美舞台演出。此次他以極簡造型登場，全身僅穿著一條內褲上台演唱新歌，在演出結束後也沒有多做停留，隨即轉身下台。

▲小賈斯汀在葛萊美「只穿內褲」上台演出。（圖／路透）

全身只穿內褲演唱 海莉台下反應曝光

小賈斯汀在台上演唱新歌《Yukon》，捨棄了華麗的舞台服裝，僅穿著貼身內褲，大方展現身上的刺青與身材線條。他在舞台上投入高歌，不僅展現穩定的唱功，演出結束後，他便直接隨性地「晃」下台，風格相當獨特。

鏡頭也捕捉到坐在台下的老婆海莉（Hailey Bieber），對於老公的造型與演出相當投入。在小賈斯汀演唱時，海莉跟著音樂節奏輕輕點頭，眼神專注地看著台上，給予另一半最大的支持。

▲小賈斯汀在葛萊美「只穿內褲」上台演出。（圖／路透）



曾因面癱取消巡演 強勢入圍4大獎

這次演出是小賈斯汀自2022年後的重大回歸。他先前因罹患「雷氏症候群」（Ramsay Hunt Syndrome）導致顏面神經失調，一度面臨半邊臉癱瘓，不得不取消《Justice》世界巡迴演唱會並暫停演藝活動休養。

經過長時間的復健，小賈斯汀此次帶著新專輯《Swag》重返樂壇，並一舉入圍本屆葛萊美「年度專輯」、「最佳流行獨奏表演」、「最佳流行歌唱專輯」及「最佳R&B表演」等4項大獎，以作品證明自己已重回最佳狀態。

▲小賈斯汀和海莉一同出席葛萊美。（圖／達志影像／美聯社）