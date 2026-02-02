ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
謝金燕超狂菜單曝光！
王晴演小三被罵不守婦道「截圖喊告」
葛萊美／Rosé登台嗨唱《APT.》！合體Bruno Mars嗨翻全場　寫KPOP新歷史

記者蕭采薇／綜合報導

第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮台灣時間2日盛大登場，全場最高潮莫過於 BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）與火星人布魯諾（Bruno Mars）的夢幻合體！兩人把席捲全球的冠軍神曲《APT.》搬上葛萊美舞台，當熟悉的「阿帕特、阿帕特」前奏一響，全場大咖歌手忍不住跟著搖擺，氣氛瞬間嗨到最高點。Rosé 也成為繼 BTS 之後，再度站上葛萊美主舞台表演的 K-POP 藝人，更是首位獲此殊榮的 K-POP 女歌手，寫下歷史新頁。

▲BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）和火星人布魯諾（Bruno Mars）在葛萊美演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）在葛萊美演出。（圖／達志影像／美聯社）

「阿帕特」響徹葛萊美！Rosé 搖滾魂爆發

Rosé 身穿龐克風皮衣搭配迷你裙，手持麥克風架帥氣登場，展現不同於女團時期的搖滾魅力。布魯諾馬爾斯則一邊打鼓一邊合聲，兩人重現 MV 中那種隨性又充滿活力的互動。

當唱到洗腦副歌「Apateu Apateu」時，鏡頭掃到台下，巨星們都忍不住跟著節奏點頭、舉手跟著喊，現場彷彿變成大型派對。演出結束後，全場起立鼓掌歡呼，Rosé 興奮地與布魯諾擁抱。

▲BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）和火星人布魯諾（Bruno Mars）在葛萊美演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）在葛萊美演出。（圖／達志影像／美聯社）

K-POP 征戰葛萊美之路　Rosé 接棒 BTS 再創紀錄

Rosé 此次登台意義非凡，她是史上第一位在葛萊美頒獎典禮上進行表演的 K-POP 女歌手。回顧 K-POP 闖蕩葛萊美的歷史，最初由天團 BTS（防彈少年團）開疆闢土。

BTS 早在2019年就以頒獎人身分首度踏上葛萊美舞台；2020年，他們受邀參與 Lil Nas X 的《Old Town Road》全明星合作舞台，成為首組在葛萊美表演的韓國團體。隨後在2021年與2022年，BTS 分別以單獨表演嘉賓的身分，因為疫情關係，當時透過連線與現場演出的方式帶來《Dynamite》與《Butter》的精彩舞台，雖多次入圍卻與獎項擦身而過，但已證明 K-POP 在全球主流音樂市場的影響力。

▲▼「第61屆葛萊美獎」防彈少年團頒獎給H.E.R。（圖／CFP）

▲BTS過去曾多次征戰葛萊美。（圖／CFP）

如今 Rosé 以個人 Solo 歌手身分，攜手西洋樂壇天王「火星人布魯諾」攻佔葛萊美，不僅象徵著 K-POP 歌手的全球地位再升級，也讓粉絲感動直呼：「這一刻我們等了好久」、「Rosé 絕對是亞洲驕傲！」

全球洗腦神曲《APT.》　源自韓國酒桌遊戲

《APT.》靈感來自韓國經典的酒桌遊戲「Apartment Game」，Rosé 曾透露當時在錄音室教布魯諾玩這個遊戲，沒想到玩上癮，最後激盪出這首紅遍全球的創作。這首歌發行後橫掃各大排行榜，如今成功將韓國的酒桌文化帶上歐美音樂最高殿堂，也成為本屆葛萊美最津津樂道的話題之一。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

