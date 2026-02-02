ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣：心碎到幾乎站不住

記者陳芊秀／綜合報導

活躍日本的美籍媒體人兼演員莫雷羅伯遜（モーリー・ロバートソン）因食道癌於1月29日辭世，享壽63歲。他與實力派女星池田有希子是事實婚伴侶，相愛20年之久，池田有希子昨日（1）晚間發文，寫下從另一半卻被診斷出癌症到離世的過程，提及天人永隔的那一刻：「如此倉促，令人心碎到幾乎站不住。」

▲▼從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣。（圖／翻攝自X）

▲莫雷羅伯遜（右）食道癌離世，事實婚妻子池田有希子發文回憶罹病到離世的過程。（圖／翻攝自X）

由於莫雷羅伯遜是活躍媒體的評論家，直至1月26日都有政治評論的專欄更新，社群平台也持續更新動態，離世消息公開後衝擊各界。據池田有希子撰文，莫雷羅伯遜於去年（2025）8月確診食道癌，癌細胞後來轉移至肝臟，在身體狀況尚可時，兩人仍能一同外出喝茶、散步，珍惜日常生活，而且去年12月聖誕節到今年初的年節料理，也都能一起品嘗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

池田有希子回憶，莫雷生平第一次為她準備早餐、還送她去排戲，「當他已經能夠熟練地把煎好的荷包蛋移到盤子裡時，卻突然完全失去了食慾，因噁心而連補充水分都變得困難，再度住院」。就在兩人決定不再積極治療改為安寧照護後，莫雷的病情急轉直下，她陪病住進病房的第一晚，見丈夫從呼吸急促轉為細微的呼吸，「我親眼目睹了，那彷彿砂粒從掌心滑落般，靈魂自肉體離去的最後瞬間。如此倉促，令人心碎到幾乎站不住」。

隨後池田有希子在親友的協助下，勉強完成了人生第一次的喪主角色，為莫雷舉行葬禮。她的文字難掩喪夫之痛，「當我在冰箱裡看到莫雷喝到一半的大麥茶，手機相簿自動推薦他精神尚佳時的照片時，我總會在毫無防備下，被巨大的失落感擊倒……」。她文末感謝醫護人員對另一半的照顧，並透露莫雷在毫無食慾時，仍能入口的唯一食物是冰棒（ガリガリ君），最後深情寫下：「他是我最摯愛的人。與莫雷相伴的20年，我很幸福。謝謝你。」

▲▼從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣。（圖／翻攝自X）

▲▼從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣。（圖／翻攝自X）

▲▼從確診食道癌到離世僅5個月！女星目睹丈夫斷氣。（圖／翻攝自X）

▲池田有希子全文。（圖／翻攝自X）

【池田有希子全文】

我的伴侶，莫雷・羅伯遜，已經離世了。
在此謹代替故人，向生前曾照顧過他的各位，致上由衷的感謝。

去年 8 月，他被診斷出罹患食道癌，並開始接受治療。癌細胞也已轉移至肝臟，但在身體狀況尚可的時候，我們仍以在外喝茶、散步作為日常。
去年我們細細品嚐了聖誕晚餐，也一起慢慢享用今年的年節料理。他生平第一次為我做了早餐，還送我去排戲。當他已經能夠熟練地把煎好的荷包蛋移到盤子裡時，卻突然完全失去了食慾，因噁心而連補充水分都變得困難，再度住院。就在我們討論是否不再進行積極治療、轉為安寧照護的那一刻，病情急轉直下。

在我決定住進病房陪伴他的第一天晚上，他突然呼吸變得急促。我一直在他耳邊呼喚，急促的呼吸逐漸轉為安靜、細微的呼吸，呼吸的間隔也慢慢拉長，我親眼目睹了，那彷彿砂粒從掌心滑落般，靈魂自肉體離去的最後瞬間。
如此倉促，令人心碎到幾乎站不住。

之後，我在家人與朋友的支撐下，一邊應付接踵而來的忙碌，一件一件完成該做的事。人生中最重要的時刻，往往都是毫無彩排、沒有重來的正面對決。我在大家的支持下，勉強完成了人生第一次的喪主角色。
現在這樣寫著文章，彷彿能在悲傷的浪潮之中，一點一點找到喘息的時機。

當我在冰箱裡看到莫雷喝到一半的 Barley Tea（大麥茶），手機相簿自動推薦他精神尚佳時的照片時，我總會在毫無防備下，被巨大的失落感擊倒。至今為止的自己，對悲傷的感受如此遲鈍，令人感到羞愧。我想狠狠打倒那個假裝理解悲傷、卻其實一無所知的自己。
從這個意義上來說，我是因為「身為當事人」而被迫學習，這段經驗並非毫無意義。我已經回不到從前的自己了。恐懼、悲傷、嚴苛與責任感……各種情緒糾結在一起，讓內心忙亂不已。

最後，衷心感謝廣尾・日赤醫療中心，細心為莫雷診療、照護他的醫師與所有醫療人員。
以及在莫雷毫無食慾時，仍能入口的唯一食物——加里加里君。
也感謝所有曾給予莫雷活下去希望的人、事物、聲音與光。

他是我最摯愛的人。
與莫雷相伴的 20 年，我很幸福。
打從心底，謝謝你。

池田有希子

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

莫雷羅伯遜食道癌池田有希子

【早知道教他叫爸爸】教孩子叫媽媽超有愛＞＜！3年後超崩潰…

