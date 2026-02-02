ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
葛萊美紅毯／全場瘋狂！Chappell Roan「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸

記者蕭采薇／綜合報導

第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）於台灣時間2日一早盛大登場，紅毯上星光廝殺激烈！本屆入圍大贏家、新生代「最強女巫」Chappell Roan（查佩爾羅恩）再度展現驚世駭俗的時尚品味，竟以一襲酒紅色透視裝「上空全露」現身，胸前僅靠「乳環」勾住禮服，超狂尺度讓現場攝影師閃光燈狂閃，瞬間成為紅毯最狂焦點。而 BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）則以一襲黑白拼接禮服優雅登場，仙氣逼人。

▲葛萊美紅毯－Chappell Roan。（圖／達志影像／美聯社）打碼版

▲Chappell Roan。（圖／達志影像／美聯社）

Chappell Roan 尺度無極限！禮服竟靠「乳環」支撐

以華麗變裝皇后（Drag）風格聞名的 Chappell Roan，這次踏上葛萊美紅毯果然沒讓大家失望，甚至說是「嚇瘋全場」。她身穿一襲彷彿中世紀暗黑風格的酒紅色透視長裙，但上半身完全是「國王的新衣」，全裸上陣僅利用胸前的「乳環穿刺」勾住禮服布料，毫無遮掩地在鏡頭前自信擺拍。

這套造型據悉是致敬 Thierry Mugler 1998年的經典高訂系列，搭配她招牌的紅色捲髮與死白底妝，背後還有大片刺青圖騰，整個人散發出詭譎又致命的性感。照片一出立刻在社群炸鍋，網友紛紛驚呼：「太瘋了！真的只有她敢這樣穿」、「乳環直接見客，這尺度是電視可以播的嗎？」、「這就是中西部的公主（Midwest Princess）氣場！」

▲葛萊美紅毯－Chappell Roan、BLACKPINK 成員 Rosé、Lady Gaga、獵魔女團、小賈斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈斯汀和妻子海莉。（圖／達志影像／美聯社）

Rosé 黑白透視優雅現身　Lady Gaga 羽毛裝霸氣鎮場

相較於 Chappell Roan 的視覺衝擊，以個人身分受邀出席並將與火星人布魯諾（Bruno Mars）合體表演《APT.》的 Rosé，則走「高級優雅」路線。她身穿一襲黑白拼接的平口禮服，簡約剪裁完美勾勒出纖細螞蟻腰，搭配 Tiffany & Co. 珠寶點綴，在鎂光燈下展現出慵懶又貴氣的氛圍，被外媒盛讚是「紅毯上的優雅教科書」。

▲葛萊美紅毯－Chappell Roan、BLACKPINK 成員 Rosé、Lady Gaga、獵魔女團、小賈斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛萊美紅毯－BLACKPINK 成員 Rosé。（圖／達志影像／美聯社）

而「紅毯資優生」女神卡卡（Lady Gaga）則選擇了一襲黑色羽毛禮服霸氣登場，展現女王風範。她與傳奇歌手卡洛爾·金（Carole King）一同在紅毯合影，兩代天后同框畫面相當珍貴。

▲葛萊美紅毯－Chappell Roan、BLACKPINK 成員 Rosé、Lady Gaga、獵魔女團、小賈斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛萊美紅毯－Lady Gaga。（圖／達志影像／美聯社）

歷史一刻！「獵魔女團」HUNTR/X 奪獎寫 K-POP 新紀錄

本屆葛萊美獎也迎來歷史性的一刻！由韓裔美籍歌手 Audrey Nuna、EJAE 和 Rei Ami 組成的限定女團 HUNTR/X（粉絲暱稱：獵魔女團），憑藉為動畫《K-Pop Demon Hunters》演唱的主題曲《Golden》，成功拿下「最佳影視原創歌曲獎」（Best Song Written for Visual Media）。

▲葛萊美紅毯－Chappell Roan、BLACKPINK 成員 Rosé、Lady Gaga、獵魔女團、小賈斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

▲限定女團「HUNTR/X」由Audrey Nuna、EJAE 和 Rei Ami 組成。（圖／達志影像／美聯社）

這是葛萊美史上首次有 K-POP 相關團體獲得該獎項，三人興奮地在紅毯上合體，展現出不同於傳統偶像的酷帥風格。Rei Ami 激動表示：「這首歌叫《Golden》，我們真的拿到了金唱機（Golden Gramophone）！」這不僅是她們的勝利，也為亞洲音樂人在葛萊美寫下嶄新的一頁。

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

ETtoday星光雲

