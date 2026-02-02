唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地…救護車送醫

記者陳芊秀／綜合報導

加拿大華裔女歌手于文文因演唱熱門歌曲〈體面〉走紅，昨（1）日晚間於貴州安順市參加商演活動時，突然在舞台上突然暈倒昏迷。且當時現場氣溫僅約2℃，她在舞台上身體狀態逐漸不穩，轉身後竟癱軟在地失去意識，隨後被救護車緊急送醫治療。

▲于文文驚傳舞台上暈倒。（圖／翻攝自微博）

眨眼身體搖晃倒地

現場目擊者拍攝的影片，于文文為「大明遺韻·預見安順」戶外商演活動登台。她在演唱〈原罪〉時已出現頻繁眨眼、身體搖晃等跡象。演出過程中，她突然轉身在舞台上蹲下許久，工作人員見狀上台試圖攙扶，不料下一秒她便整個人癱軟倒地，失去意識。工作人員隨即用擔架將她抬離舞台。

于文文送醫後，台灣歌手吳克群臨時上台救場演唱兩首歌曲，成功穩定現場觀眾情緒，此舉也獲得網友的讚賞。

▲于文文轉身後身體突癱軟倒地。（圖／翻攝自微博）

工作室回應

針對這起突發意外，于文文工作室於同日晚間 23:40 透過微博發布正式聲明報平安，回應表示：「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心。」有粉絲指出，于文文前一天才剛結束在深圳的演出，隨即趕往低溫的貴州戶外開唱，體能消耗極大。有人則提到于文文曾有低血糖病史，在 2℃ 的嚴寒環境下穿著單薄，可能加劇了身體負荷。眾人湧入工作室微博留言「一年兩次體檢必須強制她去！不可以再接這種連軸轉的工作」、「看她倒下去那刻心都碎掉了」、「麻煩以後照顧好她，多關心一下她身體，看她倒下去那刻心都碎掉了」。

▲工作室回應于文文現況。（圖／翻攝自微博）