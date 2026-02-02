林口巧遇許維恩、王家梁吃壽司！為女兒「集盤抽扭蛋」可愛互動全被拍

▲許維恩、王家梁帶女兒忒忒外出吃飯，王家梁很有耐心用小湯匙一口一口餵飯。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

1月24日有時報周刊CTWANT讀者在新北市林口區的知名連鎖旋轉壽司店，巧遇了演藝圈的模範夫妻檔許維恩與王家梁，夫妻倆帶著2歲的寶貝女兒忒忒一同享用晚餐。

從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父愛爆棚的畫面相當暖心。

▲為了逗女兒開心，許維恩、王家梁很認真在研究餐廳的扭蛋活動。（圖／讀者提供）



除了溫馨的餵食，許維恩、王家梁為了逗女兒忒忒開心，積極參與餐廳最著名的「投入盤子抽扭蛋」遊戲。全家人緊盯著上方的扭蛋機，期待著大獎掉落，互動十分可愛。

▲許維恩經常在社群分享一家人的生活點滴。（圖／翻攝自許維恩臉書）



忒忒有著夫妻倆的基因，模樣超級可愛，夫妻倆一度積極拚第二胎，但經歷了兩次試管植入失敗，先前做好的胚胎都用盡了，加上療程中打針身體不適，讓許維恩決定先調養身體，一切順其自然。夫妻倆現在重心都放在陪伴忒忒，不接太長時間的工作，先把握這段難得的時光。

