YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

知名YouTube頻道「Ku's dream 酷的夢」發生帳號遭盜事件，引發粉絲與網友高度關注。有網友發現該頻道顯示很奇怪，酷也在限動說明被盜，隨後在社群平台上引發討論，有網友留言「天呀希望那個駭客不要刪掉他的影片」。

有網友在Threads發文表示，剛查看「酷的夢」的限時動態，發現頻道疑似出現異常，直呼「YT頻道被盜了？」貼文曝光後，不少粉絲擔心頻道內容恐遭下架。對此，「酷的夢」本人也在Instagram限動回應表示，「嗨各位，禮拜日好，我的YouTube被盜了，我的YouTube帳號掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張喔～」。

酷表示，已知頻道發生異常狀況，目前仍在等待Google方面的進一步通知與處理結果，「還不知道有沒有辦法搶回來」，並透露等到白天上班時間，才比較有機會聯繫相關人員協助處理。

此外，也有網友分享疑似詐騙手法的經驗，指出可能是點擊釣魚信件，對方以「驗證YouTube帳號」為由，誘導輸入帳號資料，導致頻道遭到盜用；對此，其他網友也直呼，沒想到會出現這類詐騙方式。

不少粉絲留言表示，希望頻道能順利取回，也擔心過往心血影片若遭刪除將相當可惜。目前實際遭盜原因與後續結果，仍有待官方進一步說明。