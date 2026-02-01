ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星隋棠平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（1）日她就公開自己的臀推菜單及目前的體態狀況，貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，掀起不小討論。

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠坦言因為「抱歉拖了一大段時間才有空發文」，主因是近期工作行程滿檔，整個人呈現空中飛人的狀態到處飛，導致生活作息大亂，「飲食運動都不正常導致減脂期也不斷卡關。」隋棠也大方公開體重數字，表示「目前體重仍有58」，更詳細列出這段增肌減脂之路的變化曲線，從一開始的51公斤增肌至60公斤，再到現在減脂期的58公斤。

緊接著，隋棠分享了她的「臀推菜單」，並強調內容其實非常簡單不複雜。她透露自己一週會固定安排兩次臀腿日，採用兩套菜單不斷交替訓練。而訓練的核心在於漸進式超負荷原則，每項動作做4組、每組10下，只要能穩穩完成，就必須加重量，否則很難看到效果。

隋棠表示自己在過去10個月內，臀推重量從20公斤一路推進到190公斤，負重登階也從3公斤啞鈴練到28公斤壺鈴，所幸最後換來非常顯著的效果。文末，隋棠也不忘鼓勵所有正在健身路上的夥伴，強調最重要的就是持之以恆的鍛鍊，「總之一起加油吧，追求曲線體態什麼的其實都是其次，一副健康的身體才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量。」

