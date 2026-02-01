Jisoo聯名快閃店爆授權爭議　韓方、台主辦方聲明全文曝

記者王靖淳／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo近期與Hello Kitty的夢幻聯動，推出聯名快閃店，將於2月6日在松山文創園區開幕，消息一出令大批粉絲相當期待，不過卻突然爆出授權爭議。為此，Jisoo所屬經紀公司及台灣主辦方也都陸續發聲了！

▲Jisoo。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）

Jisoo所屬經紀公司BLISSOO今（1）日發出一篇聲明，指出除了位於韓國首爾由Kream主辦之快閃活動外，官方並未授權、主辦或參與任何其他官方快閃店或相關活動。這意味著，目前在其他地區、包含台灣在內所出現或被提及的類似快閃活動，在韓方眼中均被視為無任何關聯。

▲Jisoo快閃店爆授權疑雲。（圖／翻攝自Threads）

面對韓方的「打臉」聲明，負責籌辦「HELLO KITTY&JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」的台灣主辦方也火速出面滅火，緊急發布澄清聲明。台灣主辦方強調絕無侵權之意，並表示公司早於2025年12月22日，就已經正式取得AIRTEC IPX就本活動及相關商品之合法授權，因此呼籲粉絲們先別驚慌，請大家放心並繼續支持這場活動。

▲台灣主辦方發聲。（圖／翻攝自Threads）