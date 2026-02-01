ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2026年3月韓星來台應援投票
影城杯架離奇失蹤！員工急協尋
AKIRA罕吐定情林志玲關鍵
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫協志 瘦子 曹雅雯 曹西平 小冬瓜 陳漢典 方順吉 具俊曄

王晴演小三被罵不守婦道　曬私訊截圖喊告：麻煩分清楚好不好

記者王靖淳／綜合報導

女星王晴近日在八點檔《豆腐媽媽》中飾演王有美，與藝人李運慶有出軌戲碼，播出後掀起不小討論。不過最近她卻收到網友私訊罵她，讓她氣得發文公開截圖，同時也表示：「如果你罵的是王晴，我不排除提告喔。」

▲▼王晴。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

▲王晴。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

透過王晴公開的截圖可見到，該網友劈頭就痛罵她「太沒有羞恥心了，以為自己是誰啊」，甚至針對劇情內容，指責她「居然在畫室裡與別的男人」有染，怒斥她是「不守婦道的女人。」不僅對劇情走向大動怒，更將王晴視為破壞八點檔水準的元兇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王晴。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

▲王晴收到辱罵私訊。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

該網友還在私訊中毫不留情地批評王晴「脾氣大就不要怪別人」，並酸她「充其量就只是個花瓶」，似乎認為她是因為沒有真材實料，所以才會透過劇情搏版面。該網友更語帶嘲諷地攻擊她的演藝成就，直言「我看妳獎座也沒幾座，悲哀」，並警告她不要以為長得美艷就可以任性妄為。

▲▼王晴。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

▲王晴收到辱罵私訊。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

面對網友的謾罵，王晴公開回覆並質問對方：「這位小姐，請問妳要罵的是王晴還是王有美，麻煩妳分清楚好不好？」她表示，如果觀眾是因為角色的壞而感到憤怒，那代表她的演出成功了，因此「如果妳罵的是王有美，我會很開心」，同時也強調，若這些言語是針對她本人，她絕不會姑息，「如果你罵的是王晴，我不排除提告喔！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王晴

推薦閱讀

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」！她深夜承認最介意的事：太鬧了

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」！她深夜承認最介意的事：太鬧了

11小時前

快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

1/31 16:38

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

2小時前

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

23小時前

AV女優驚罹致命子宮罕病！　自嘲「我太拚了」：或許見不到大家了

AV女優驚罹致命子宮罕病！　自嘲「我太拚了」：或許見不到大家了

14小時前

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

1/30 17:16

吳尊女兒15歲長大了！　登時尚封面「NeiNei絕美高顏值」飆上熱搜

吳尊女兒15歲長大了！　登時尚封面「NeiNei絕美高顏值」飆上熱搜

8小時前

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」！喪父又遭跟蹤騷擾　網嚇壞：認不出來

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」！喪父又遭跟蹤騷擾　網嚇壞：認不出來

1/31 18:10

1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙「驚見現場真實氣氛」：極致專業

1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙「驚見現場真實氣氛」：極致專業

11小時前

陳晨威辣妻懷孕「大肚現形」！真實近況照曝 PO泛淚圖吐焦慮心聲

陳晨威辣妻懷孕「大肚現形」！真實近況照曝 PO泛淚圖吐焦慮心聲

6小時前

食道癌奪命！63歲才子男星病逝　女星妻悲慟發文：心快要撕裂了

食道癌奪命！63歲才子男星病逝　女星妻悲慟發文：心快要撕裂了

10小時前

影／千人塞爆桃機「零人推擠」！LingOrm抵台見整排娃娃融化　伸手一一幫開光

影／千人塞爆桃機「零人推擠」！LingOrm抵台見整排娃娃融化　伸手一一幫開光

1/31 20:06

熱門影音

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
&TEAM帥翻松山機場！ 王奕翔對鏡頭放電甜笑＞＜

&TEAM帥翻松山機場！ 王奕翔對鏡頭放電甜笑＞＜
嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前20

Jisoo聯名快閃店爆授權爭議　韓方、台主辦方聲明全文曝

1小時前2

元旦才剛登記結婚！劉樸嫁給陳大天「首迎人妻新年」　認了壓力大

2小時前30

王晴演小三被罵不守婦道　曬私訊截圖喊告：麻煩分清楚好不好

2小時前0

胡瓜被媽媽們包圍共舞！　「錄影畫風突變」綜藝大哥罕見慌了

2小時前0

71歲資深男星受訪到一半…突爆粗口「他X的」　背後藏敬業內幕！

2小時前99

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

3小時前64

修杰楷閃兵後首發文！　IG曬跑步照6字洩近況

3小時前30

離婚T-ara芝妍吐心聲！黃載均：我很喜歡孩子

3小時前60

英國首相遊上海　好萊塢「脫褲子放屁」女星驚喜現身！

3小時前0

金宣虎遭爆逃稅出面！　Fantagio緊急救火：該公司已申請廢業

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」
    11小時前3431
  2. 孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應
    1/31 16:382213
  3. 頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來
    2小時前188
  4. 頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大
    23小時前42
  5. AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！
    14小時前207
  6. 曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他
    1/30 17:16223
  7. 吳尊女兒15歲長大了！NeiNei絕美高顏值飆上熱搜
    8小時前469
  8. 曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來
    1/31 18:10148
  9. 1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙
    11小時前144
  10. 陳晨威辣妻懷孕「大肚現形」！
    6小時前64
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合