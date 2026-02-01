王晴演小三被罵不守婦道　曬私訊截圖喊告：麻煩分清楚好不好

記者王靖淳／綜合報導

女星王晴近日在八點檔《豆腐媽媽》中飾演王有美，與藝人李運慶有出軌戲碼，播出後掀起不小討論。不過最近她卻收到網友私訊罵她，讓她氣得發文公開截圖，同時也表示：「如果你罵的是王晴，我不排除提告喔。」

▲王晴。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

透過王晴公開的截圖可見到，該網友劈頭就痛罵她「太沒有羞恥心了，以為自己是誰啊」，甚至針對劇情內容，指責她「居然在畫室裡與別的男人」有染，怒斥她是「不守婦道的女人。」不僅對劇情走向大動怒，更將王晴視為破壞八點檔水準的元兇。

▲王晴收到辱罵私訊。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

該網友還在私訊中毫不留情地批評王晴「脾氣大就不要怪別人」，並酸她「充其量就只是個花瓶」，似乎認為她是因為沒有真材實料，所以才會透過劇情搏版面。該網友更語帶嘲諷地攻擊她的演藝成就，直言「我看妳獎座也沒幾座，悲哀」，並警告她不要以為長得美艷就可以任性妄為。

▲王晴收到辱罵私訊。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

面對網友的謾罵，王晴公開回覆並質問對方：「這位小姐，請問妳要罵的是王晴還是王有美，麻煩妳分清楚好不好？」她表示，如果觀眾是因為角色的壞而感到憤怒，那代表她的演出成功了，因此「如果妳罵的是王有美，我會很開心」，同時也強調，若這些言語是針對她本人，她絕不會姑息，「如果你罵的是王晴，我不排除提告喔！」