胡瓜被媽媽們包圍共舞！　「錄影畫風突變」綜藝大哥罕見慌了

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前前進屏東潮州城隍廟錄影，特別邀請出道超過20年的唐從聖首次參與錄影。唐從聖笑說，自己其實曾參加過節目前身《綜藝大贏家》，但《綜藝大集合》卻是第一次，被問到為何會答應來挑戰？他幽默回應：「我是來廟裡拜拜的。」一句話立刻笑翻現場。他也坦言，早就知道節目關卡難度不低，這次就是抱著來玩、與鄉親互動、感受節目魅力的心情參加。

▲唐從聖首次錄製《綜藝大集合》。（圖／民視提供）

適逢農曆年前，主持人胡瓜順著唐從聖「來拜拜」的說法，特別帶領大家進廟祈福，希望在新年到來前替觀眾消災解厄、討個好彩頭。製作單位也應景設計了「祈福燒金紙」遊戲，參賽者輪流擲筊，只要擲出「聖筊」（一正一反），就能燒一張金紙進金爐，直到下一位參賽者擲出聖筊接手，成功燒完最後一疊並燒到特殊金紙者即為贏家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐從聖來勢洶洶。（圖／民視提供）

遊戲開始前，胡瓜訪問到一位國標舞老師，音樂一響，老師立刻牽著太太翩翩起舞，沒想到才跳沒多久，胡瓜突然衝上前「搶舞伴」，與國標舞老師旋轉共舞。正當舞步越來越起勁時，後方的媽媽們竟一個接著一個排隊，準備輪流與胡瓜共舞，突如其來的熱情場面讓胡瓜當場慌了手腳，現場觀眾笑聲不斷，原本競爭取勝的遊戲，畫風瞬間變成大型舞會，爆笑指數破表。唐從聖隨後也挑戰「祈福燒金紙」，手忙腳亂的模樣同樣逗得全場哈哈大笑。





▲▼胡瓜和地方媽媽共舞。（圖／民視提供）



