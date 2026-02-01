ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
71歲資深男星受訪到一半…突爆粗口「他X的」　背後藏敬業內幕！

記者黃庠棻／台北報導

時代懸疑電影《世紀血案》舉行殺青記者會，該片集結實力派演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏等人同台演出，電影以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，在懸疑推理之中，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持，故事跨越過去與現在，也牽動著一代人始終未解的疑問。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

簡嫚書飾演的「家薇」是《世紀血案》中受害者的鄰居，一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，因此她內心背負著無法抹去的創傷與追尋真相的責任，簡嫚書表示，開拍前最想抓住角色的，是那種內斂而沉著的狀態，而不是外顯的情緒爆發。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

為了貼近角色內心，簡嫚書也做了大量心理層面的準備，從創傷記憶出發，理解家薇如何在壓力中前行，她認為，角色所承載的不安，其實與現代社會的集體情緒產生了強烈共鳴「近期大大小小的社會事件，民眾們包含我自己本人在內的不安情緒與壓力，我覺得也是非常共時的。」

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

楊小黎則在片中飾演陪伴家薇一同追查真相的重要角色「靜如」，她在片中是一位懷孕8個月的孕婦，為了揣摩角色，看了許多懷孕相關影片，在片場不僅要背著堅硬的假孕肚，還要特地塞胸墊詮釋漲奶的情況，忍不住直言「真的很不舒服」。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

資深演員寇世勳在《世紀血案》中飾演汪敬煦將軍，角色身處關鍵歷史節點，卻並非以意識形態為核心。寇世勳表示，真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，在深入了解人物背景、並與導演多次討論後，他感受到劇本對人與事件的細膩描寫，而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-寇世勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲寇世勳出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

雖然寇世勳經歷過當年美麗島事件、林義雄血案、戒嚴時期，但在《世紀血案》開拍前，他仍乖乖聽從導演指示，閱讀了許多歷史相關的資料，在採訪中忍不住直率地爆粗口「他X的，我就拍一場戲，他們還給了我一堆東西要我讀」，但因為導演的認真讓他信服，甚至重新看了侯孝賢導演的《悲情城市》。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-寇世勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲寇世勳出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

而《世紀血案》的關鍵人物「林義雄」則找來夏騰宏飾演，因為要演出真實人物讓他壓力相當大，尤其對方沒有太多影片資料，他只能一直看著林義雄的照片揣摩，直言「負擔很大，到現在都不知道有沒有成功，覺得很迷茫。」

▲▼《世紀血案》殺青記者會-夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏騰宏出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

