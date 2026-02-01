離婚T-ara芝妍吐心聲！黃載均：我很喜歡孩子

記者吳睿慈／綜合報導

女團T-ara成員芝妍於2022年與棒球選手黃載均結婚，只是這段婚姻僅維持2年，雙方於 2024年11月離婚，跌破外界眼鏡。黃載均近日正式宣布引退，長達30年的運動員生涯劃下句點，並在節目中罕見談及未來規劃，直言「我很喜歡小孩」，對生子一事的想法再度引發討論。

▲T-ara芝妍、黃載均2022年結婚，但婚姻只維持2年。（圖／翻攝自IG）



黃載均日前登上MBC綜藝節目《全知干預視角》，公開退休後的日常生活。他回顧自己的棒球人生，坦言做出引退決定並非毫無遺憾，「如果說完全沒有不捨，那是騙人的，但隨著年紀增長，成績開始稍微不是那麼好，我就開始在思考是不是差不多了。」

談到未來動向，黃載均透露自己仍與棒球保持連結，對擔任球賽球評相當有興趣；此外，他也分享對時尚的熱愛，希望未來能打造個人服裝品牌，若有機會，也不排斥參與各類型的節目演出，為人生下半場開啟更多可能性。

▲▼黃載均聊到引退後的生活，也鬆口自己其實很喜歡小孩。（圖／翻攝自MBC）



黃載均與前妻芝妍雖沒有生小孩，但其實他當天在節目上首度鬆口「我非常喜歡小孩」，更笑說若未來有了兒子，會希望對方學棒球，並坦言看到身邊親友成家生子後，自己也曾多次浮現「想要擁有孩子」的念頭。雖然他與芝妍已經分開，但生子話題不免引起討論。