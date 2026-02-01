金宣虎遭爆逃稅出面！　Fantagio緊急救火：該公司已申請廢業

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神金宣虎1日遭捲入逃稅嫌疑，他與車銀優同樣隸屬經紀公司Fantagio，卻遭到外界質疑他與車銀優疑似利用同種手法，設立一人工作室藉此逃稅。稍早，公司緊急出面強調，「設立1人公司是為了舞台劇製作及相關劇場活動而設立，絕非以刻意節稅或逃稅為目的所成立的法人公司」，他自簽給Fantagio之後，該法人公司已經停止相關事業活動，目前進入申請歇業的程序。

▲金宣虎緊急出面否認逃稅。（圖／翻攝自金宣虎IG）



金宣虎1日遭到韓媒《體育京鄉》指出，他與車銀優同樣也有設立一人法人公司，疑似藉此逃稅，據報導，他的一人公司於2024年1月成立，公司代表名字為「金宣虎」，金爸職稱為公司理事，媽媽則是類似事務長（감사）的職位，爸媽甚至每個月都會收到該公司匯的月薪，但爸媽會再把該筆月薪匯回去給金宣虎。

只是近期金宣虎才透過《愛情怎麼翻譯？》再次受到大批粉絲愛戴，卻突然爆出醜聞，令粉絲擔心不已，希望事件可以圓滿解決。經紀公司Fantagio稍早正面回應：「金宣虎是以個人名義與Fantagio簽訂專屬合約並進行演藝活動，無論在現行合約關係或相關活動上，皆誠實遵守所有法律與稅務程序。」否認逃稅嫌疑。

▲Fantagio正面強調該法人公司已經申請廢業。（圖／翻攝自金宣虎IG）



遭到韓媒所點名的「一人法人公司」，Fantagio方面解釋，「該公司是當初為了舞台劇製作及相關劇場活動而設立，絕非以刻意節稅或逃稅為目的所成立的法人公司」，不過，金宣虎自2025年簽給Fantagio後，該法人公司確實從1年前就沒有實質的業務活動，目前已經在進行廢業程序申請，盼望外界不要有誤會。