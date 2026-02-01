唐治平認了「夢到過世母親」醒來落下男兒淚！　斷聯親戚原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

47歲藝人唐治平2024年6月因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，歷經喪母之痛的他，一度陷入低潮，還被多次目擊到在台北市區遊晃，精神狀態令外界擔憂。近期經過調適之後，逐漸復出演藝圈，今（1）日更在景美區舉辦粉絲見面會，氣色看起來相當不錯。

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

唐治平今（1日）舉辦粉絲見面會，而見面會原先在社群上傳出因為他身體不適要取消，澄清不是自己不舒服，是小編聯繫不上他導致誤會，他說母親過世後，是信仰幫助自己站起來，以前就研究各種宗教的他認為，母親在另一邊默默支持他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

對此，唐治平直言「不管怎麼樣都不要悲傷、喪志，母親一直希望我在演藝圈大放異彩，幫助需要幫助的人」他也透露自己在媽媽過世後，曾有夢過對方的經驗，雖然媽媽在夢中沒有「交代」任何事，坦言夢中都是以前的回憶，他感性表示「醒過來後也忍不住落淚」。

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

難得對媽媽的事侃侃而談，唐治平透露媽媽過世後，母親的家人冷漠又很多意見，加上媽媽曾被棄養，所以乾脆就不跟媽媽的生父家人們來往，比起以往過年會跟媽媽的家人吃年夜飯，今年也不會再一起過年，他計劃看看自己認識的各國朋友要做什麼，彼此可以聚聚。

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

除了媽媽家人，唐治平也想抽空回泰國看看爸爸牌位，不過他和爸爸的家人們也沒聯繫了，他說「其實爸爸是全世界最大的魚露場第三代的二公子，但他很叛逆跟家人不聯繫，只有爸爸過世、清明節掃墓時遇過他們。」

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

對於朋友少又沒有聯繫的家人這件事，唐治平倒看得很開，他說「本來就喜歡獨處，也很獨立，所以不聯繫對我來說都還好。」唐治平分享，媽媽過世時，也很多不認識的人說要伸出援手，但「一來我沒有索求、而來也不一定真的有來找我」。