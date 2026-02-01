頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

▲ 頑童昨起在台中洲際棒球場開唱。（圖／本色音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈天團「頑童MJ116」1月31日、2月1日首度於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，2天共吸引5萬名粉絲到場力挺，為此他們提前下台中進行彩排，不過在彩排試音過程，卻數度被附近鄰居在網路上發文抗議太吵，對此，他們昨（31日）也向台中市民致歉，「不好意思，我們第一次來這裡，我們的音樂本來就比較噪一點，只能說我們還很菜，很多東西需要一直重複測試。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 頑童對於噪音向台中市民致歉。（圖／本色音樂提供）



頑童透露這次花了比預期更多時間調整設備，大淵說：「不要再說那麼多，現在就是要跟大家道歉。」他們強調初衷只是想把演出做好、讓大家開心，不希望留下不愉快回憶，「希望演唱會結束後，大家不要再生氣了，大家都是好鄰居。」瘦子也說：「很抱歉，我們第一次來這裡，碰上這種情況，馬上就要結束了，希望大家不要再生氣，我們明天唱完就走，短期內不會再回來。」

這次首場開唱前後台還突然斷電，由於他們在2018年台北小巨蛋舉辦首場幹大事」演唱會時，就曾碰上因現場設備過熱導致主機掛點斷電，演出中斷約48分鐘，瘦子、小春說：「 當下突然斷電，感覺糟糕、不吉利，又聽到開場延後5分鐘，死定了，負能量上來。」大淵則是樂觀面對，他們順利開場後，看到台下滿場粉絲，讓他們嚇壞還抖了2下，3人甚至輪流吃螺絲，自嘲變成鄉巴佬，直到後段才慢慢放鬆。

頑童MJ116在6月也將前進高雄巨蛋舉辦4場演出，3人預告屆時高雄巨蛋也會繞全場，「希望跟每隔角落的粉絲都可以去接觸到。」 至於有機會唱進台北大巨蛋？瘦子笑說：「（大巨蛋）必須拿下，希望拉，還沒有確定，但是有目標。」更坦言要唱大巨蛋一定會有賣票壓力，盼歌迷能支持。