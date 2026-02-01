元旦才剛登記結婚！劉樸嫁給陳大天「首迎人妻新年」　認了壓力大

記者黃庠棻／台北報導

迎接農曆新年到，伊林娛樂演藝與時尚演員蔡淑臻、金雲、劉樸及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚進棚，拍攝新年賀卡，除感謝順順利利成果豐收的一年，更期許新的一年工作更上一層樓，馬年萬事亨通，同時也祝賀所有支持伊林的好朋友們，農曆新年平安健康如意，馬年發大財。

▲蔡淑臻、金雲、劉樸。（圖／伊林娛樂提供）



劉樸新年貫徹「完成比完美更重要」

劉樸和陳大天交往6年後結婚，今年是第一次以幸福人妻的身份過年。她說，去年挑戰很多人生的第一次，各種突破，包括去加拿大遊學一個月，覺得自己不太會講話，卻接下主持外景節目《大陸尋奇》，去了自己本來就很想去的深圳、南京、杭州、新疆烏魯木齊等地，東西南北、春夏秋冬都體驗到了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳大天、劉樸。（圖／翻攝自IG／劉樸）

沒想到，劉樸主持的節目播出反應不錯，另舞台劇《半里長城》是第一次跟屏風合作，同時首次回母校北投國中演講，和學弟妹分享人生經驗「我是一個完美主義的人，總希望每件事情都處理好，但我期許自己新的一年不要再給自己壓力那麼大。」

和學弟妹分享時，劉樸同時也在告訴自己「完成比完美更重要」，她提到「過站不停」，直言「當我們在演出的時候，如果有一個小瑕疵，其實Pass就好，人生中遇到很多事情，就是讓他過去，別因此內耗。」

▲劉樸。（圖／伊林娛樂提供）

對此，劉樸認為沒有路是白走的，要先踏出「零到一」的這一步，再去調整修正。新的一年，她給自己設定目標，希望能更自在、更放鬆「我很容易緊張，也力求完美，希望在完美跟鬆弛之間能做到平衡。」