ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2026年3月韓星來台應援投票
影城杯架離奇失蹤！員工急協尋
AKIRA罕吐定情林志玲關鍵
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫協志 瘦子 曹雅雯 曹西平 小冬瓜 陳漢典 方順吉 具俊曄

元旦才剛登記結婚！劉樸嫁給陳大天「首迎人妻新年」　認了壓力大

記者黃庠棻／台北報導

迎接農曆新年到，伊林娛樂演藝與時尚演員蔡淑臻、金雲、劉樸及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚進棚，拍攝新年賀卡，除感謝順順利利成果豐收的一年，更期許新的一年工作更上一層樓，馬年萬事亨通，同時也祝賀所有支持伊林的好朋友們，農曆新年平安健康如意，馬年發大財。

▲蔡淑臻、金雲、劉樸。（圖／伊林娛樂提供）

▲蔡淑臻、金雲、劉樸。（圖／伊林娛樂提供）

劉樸新年貫徹「完成比完美更重要」

劉樸和陳大天交往6年後結婚，今年是第一次以幸福人妻的身份過年。她說，去年挑戰很多人生的第一次，各種突破，包括去加拿大遊學一個月，覺得自己不太會講話，卻接下主持外景節目《大陸尋奇》，去了自己本來就很想去的深圳、南京、杭州、新疆烏魯木齊等地，東西南北、春夏秋冬都體驗到了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳大天劉樸穩交2年。（圖／翻攝自IG／劉樸）

▲陳大天、劉樸。（圖／翻攝自IG／劉樸）

沒想到，劉樸主持的節目播出反應不錯，另舞台劇《半里長城》是第一次跟屏風合作，同時首次回母校北投國中演講，和學弟妹分享人生經驗「我是一個完美主義的人，總希望每件事情都處理好，但我期許自己新的一年不要再給自己壓力那麼大。」

和學弟妹分享時，劉樸同時也在告訴自己「完成比完美更重要」，她提到「過站不停」，直言「當我們在演出的時候，如果有一個小瑕疵，其實Pass就好，人生中遇到很多事情，就是讓他過去，別因此內耗。」

▲蔡淑臻、金雲、劉樸。（圖／伊林娛樂提供）

▲劉樸。（圖／伊林娛樂提供）

對此，劉樸認為沒有路是白走的，要先踏出「零到一」的這一步，再去調整修正。新的一年，她給自己設定目標，希望能更自在、更放鬆「我很容易緊張，也力求完美，希望在完美跟鬆弛之間能做到平衡。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉樸陳大天

推薦閱讀

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」！她深夜承認最介意的事：太鬧了

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」！她深夜承認最介意的事：太鬧了

11小時前

快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

快訊／孫媽媽稱自己沒受邀婚宴　孫協志今說「一定會邀」 仁甫不出席

1/31 16:38

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

2小時前

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

23小時前

AV女優驚罹致命子宮罕病！　自嘲「我太拚了」：或許見不到大家了

AV女優驚罹致命子宮罕病！　自嘲「我太拚了」：或許見不到大家了

14小時前

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

曹西平追思會幕後功臣　小冬瓜點名竟是他

1/30 17:16

吳尊女兒15歲長大了！　登時尚封面「NeiNei絕美高顏值」飆上熱搜

吳尊女兒15歲長大了！　登時尚封面「NeiNei絕美高顏值」飆上熱搜

8小時前

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」！喪父又遭跟蹤騷擾　網嚇壞：認不出來

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」！喪父又遭跟蹤騷擾　網嚇壞：認不出來

1/31 18:10

1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙「驚見現場真實氣氛」：極致專業

1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙「驚見現場真實氣氛」：極致專業

11小時前

陳晨威辣妻懷孕「大肚現形」！真實近況照曝 PO泛淚圖吐焦慮心聲

陳晨威辣妻懷孕「大肚現形」！真實近況照曝 PO泛淚圖吐焦慮心聲

6小時前

食道癌奪命！63歲才子男星病逝　女星妻悲慟發文：心快要撕裂了

食道癌奪命！63歲才子男星病逝　女星妻悲慟發文：心快要撕裂了

10小時前

影／千人塞爆桃機「零人推擠」！LingOrm抵台見整排娃娃融化　伸手一一幫開光

影／千人塞爆桃機「零人推擠」！LingOrm抵台見整排娃娃融化　伸手一一幫開光

1/31 20:06

熱門影音

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉

LiSA北車快閃講日式中文　清唱《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉
LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光
曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
&TEAM帥翻松山機場！ 王奕翔對鏡頭放電甜笑＞＜

&TEAM帥翻松山機場！ 王奕翔對鏡頭放電甜笑＞＜
嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應

嘻小瓜去Lulu婚禮包6600　被酸「全場最少」白眼回應
曾沛慈尾牙唱一半慘摔

曾沛慈尾牙唱一半慘摔
趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲

趙傳談和前妻「破鏡重圓」　他親吐真實心聲
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」
鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」
伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況

伍思凱兒遭爆餵毒騙砲　趙傳親曝好友近況
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

趙又廷被網嗆「奪妻之仇不共戴天」！　把女神高圓圓娶走…他笑：不然怎麼辦

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前20

Jisoo聯名快閃店爆授權爭議　韓方、台主辦方聲明全文曝

1小時前2

元旦才剛登記結婚！劉樸嫁給陳大天「首迎人妻新年」　認了壓力大

2小時前30

王晴演小三被罵不守婦道　曬私訊截圖喊告：麻煩分清楚好不好

2小時前0

胡瓜被媽媽們包圍共舞！　「錄影畫風突變」綜藝大哥罕見慌了

2小時前0

71歲資深男星受訪到一半…突爆粗口「他X的」　背後藏敬業內幕！

2小時前99

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

3小時前64

修杰楷閃兵後首發文！　IG曬跑步照6字洩近況

3小時前30

離婚T-ara芝妍吐心聲！黃載均：我很喜歡孩子

3小時前60

英國首相遊上海　好萊塢「脫褲子放屁」女星驚喜現身！

3小時前0

金宣虎遭爆逃稅出面！　Fantagio緊急救火：該公司已申請廢業

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」
    11小時前3431
  2. 孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應
    1/31 16:382213
  3. 頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來
    2小時前188
  4. 頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大
    23小時前42
  5. AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！
    14小時前207
  6. 曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他
    1/30 17:16223
  7. 吳尊女兒15歲長大了！NeiNei絕美高顏值飆上熱搜
    8小時前469
  8. 曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來
    1/31 18:10148
  9. 1張股票衝破900萬！吳怡霈主持信驊尾牙
    11小時前144
  10. 陳晨威辣妻懷孕「大肚現形」！
    6小時前64
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合