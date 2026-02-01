剛簽給車銀優公司！金宣虎也遭疑逃稅「手法類似」　公司：整理立場中

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神車銀優遭指逃稅高達韓幣200億元，沒想到，經紀公司的金宣虎1日也遭到韓媒懷疑，疑似用同種手法，設立一人工作室藉此逃稅，公司稍早緊急對外聲明表示：「正在整理立場中。」暫時未有相關回應，但讓粉絲、輿論混亂不已，希望相關爭議可以圓滿解決。

▲金宣虎也遭質疑逃稅，公司「整理立場中」。（圖／翻攝自金宣虎IG）



金宣虎1日遭到韓媒《體育京鄉》狙擊指出，他與車銀優的情況類似，同樣也有設立一人法人公司，疑似藉此逃稅，據報導，他的一人公司於2024年1月成立，公司代表名字為「金宣虎」，金爸職稱為公司理事，媽媽則是類似事務長（감사）的職位，且公司雖事業目的納入了演藝相關業務，卻沒有登記在大眾藝術文化業裡。

▲金宣虎與車銀優同公司。（圖／翻攝自車銀優IG）



報導內文也表示，有相關人士爆料，金宣虎透過該公司法人銀行帳號每個月匯給父母親數百到數千萬的月薪，但父母親拿到該筆月薪後，每個月還會重新轉回給金宣虎本人。不僅如此，報導還爆料金宣虎父母還持有公司法人卡，但卻是拿支付私人的生活費及娛樂消費，金父還被指出用公司卡刷了香煙費、KTV等娛樂支出，就連平時開的車輛也登記在該家公司底下。

金宣虎父母用公司卡消費個人娛樂，此舉被認為是透過增加公司支出列為費用，藉此降低公司稅，且就算不是逃稅為目的，金宣虎父母拿公司卡當作私用，在法律上也有侵佔、挪用公款的嫌疑。

事實上，金宣虎雖是2025年才簽給Fantagio，但他與車銀優隸屬同個經紀公司，兩人的逃稅手段被視為幾乎一樣，而他在簽給Fantagio前，2024年就先設立自己的法人公司，也被專家認為手法不簡單，恐怕就是為了之後收到的簽約金韓幣20億先行做準備。對於突然爆出的種種爭議，Fantagio僅回覆「正在整理立場中」。