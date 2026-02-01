蔡尚樺「上下全露」主持尾牙！低胸包不住超兇上圍 事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺日前再度接下重任，二度與阿Ken攜手主持瑞鼎科技的尾牙。但更讓她驚喜的莫過於在經歷了日前的摔倒事件後，竟然又與金曲歌王蕭煌奇同台，對方一上台就幽默地提醒她「不要再跌倒了」，讓她哭笑不得，承認這句話最近幾乎成了大家對她的問候語。

▲蔡尚樺穿超辣主持尾牙。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，可以看到蔡尚樺身穿一襲剪裁合身的灰黑色禮服，低胸深V的設計讓豐滿北半球呼之欲出，深邃事業線完全被看光光，搭配高衩裙襬，秀出修長美腿。

▲蔡尚樺露美腿。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



此外，蔡尚樺在貼文中提到，蕭煌奇這次不僅展現了幽默感，更在現場開放點歌，清唱了多首經典歌曲，展現無敵的唱功，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

有趣的是，蔡尚樺也分享了與搭檔阿Ken的趣味互動，「不知為何看到Ken哥我只想到『呼呼』」，因此在現場也忍不住向蕭煌奇「點播一下」，三個人在台上的一搭一唱為尾牙增添不少笑料。

▲阿Ken、蕭煌奇和蔡尚樺在台上一搭一唱。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



對於能再次受邀主持瑞鼎科技尾牙，蔡尚樺在文末表達了滿滿的感謝與期待。她希望能明年繼續與大家同樂，更許下宏願要「一直連莊主持」，展現了她對這份工作的熱愛。