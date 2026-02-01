直擊／唐治平走過母喪…首度公開露面了！　粉絲見面會感性收紅包

記者黃庠棻／台北報導

47歲藝人唐治平2024年6月因為不認母親遺體一事鬧上新聞版面，歷經喪母之痛的他，一度陷入低潮，還被多次目擊到在台北市區遊晃，精神狀態令外界擔憂。近期經過調適之後，逐漸復出演藝圈，今（1）日更在景美區舉辦粉絲見面會，氣色看起來相當不錯。

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

唐治平今（1）日出席粉絲見面會，只見他穿著紅色帽踢配皮衣，看起來氣色相當紅潤，現場大約聚集了約莫10位粉絲，影迷也紛紛上台送上禮物鼓勵他，甚至禮物袋裡還有著一包新年紅包，民眾感性地說道「禮物上有一隻馬，希望你馬上幸福」。

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

不僅如此，唐治平的粉絲見面會也邀請到特別嘉賓，兩性作家江映瑤特地冒著大雨從淡水轉車到新店力挺，她上台感性表示「唐治平走過谷底，但他今天勇敢走出來了，真的很不容易，覺得特別感動，所以一定要來支持，請大家繼續鼓勵他」。

▲唐治平。（圖／記者黃國霖攝）

不僅如此，唐治平也分享了自己今年的計劃，坦言自己有在計畫教泰拳，把自己之前的經驗結合，希望可以教大家防身術，而他見到許多粉絲到場支持，也感性說道「謝謝各位粉絲，經過我之前的低潮，我覺得能到現在還能默默支持我的人讓我很感動，我會再站起來，讓大家知道嶄新的唐治平」。