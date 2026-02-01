解婕翎突發「急性尋麻疹」　臉腫一大包：我真的嚇爛

記者王靖淳／綜合報導

女星解婕翎平常會透過社群分享生活點滴，毫不吝嗇地與粉絲交流。今（1）日她卻在限動發文透露，自己起床後身體無預警出現異狀，結果竟然是「急性尋麻疹」。

▲解婕翎。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）

解婕翎透露，自己過去從來都沒有過尋麻疹的經驗，因此當下看著鏡子裡的自己簡直是嚇爛，「臉一大堆跟被蚊子叮一樣的大包。」為了盡快緩解症狀，她第一時間跑去藥局買藥回家吃跟擦。解婕翎也無奈表示，許多人一定好奇是否誤食了致敏食物或接觸髒東西，但她強調「什麼都沒」，確認自己的「生活作息、吃的、擦的、用的都沒變。」

除了病發當下的驚恐，吃藥後的副作用也讓解婕翎鬧出笑話。她形容這次買來的藥效驚人，「真的跟索命藥一樣」，讓她在吃完後，整個人完全抵擋不住強烈襲來的睡意，直到後來因為感覺冷醒來，才趕緊回房間繼續睡。為了確保半夜醒來能按時服藥，她在睡前特地將藥包放在門外餐桌上，心裡想著「想說現在睡，半夜一定會醒來可以再吃一次。」

▲解婕翎急性尋麻疹。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



沒想到，當解婕翎在凌晨四點醒來，走到餐桌前準備拿藥時，卻發現桌面上不管怎麼找都找不到藥，這讓堅信自己「睡前明明就放桌上」的她感到一頭霧水。她崩潰地透露，在歷經一番折騰後，她竟然在垃圾桶裡面找到藥。原來，她在睡意朦朧、意識不清的狀態下，竟然順手將藥包當成垃圾丟掉了。