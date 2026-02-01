晚安小雞出獄時間曝光！　爆「涉2案子被通緝」返台恐面臨拘提

記者孟育民／台北報導

網紅「晚安小雞」陳能釧前年2月自導自演宣稱遭柬埔寨詐騙園區囚禁，事件真相曝光後遭當地警方逮捕入獄。他今（1日）公開手寫信分享近況，提及再28天就可以出獄了，除了表達對粉絲們的想念，也表示因為有2件「探險私闖」案子沒有去做筆錄，目前已被警察通緝，無奈說：「人生第一次變成通緝犯，可能在機場就會被銬走了吧。」

▲晚安小雞即將出獄。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

晚安小雞也向警方喊話：「我回台灣會乖乖去做筆錄，別銬我警察大人，我不想回來又上警車，這兩年我變得很怕生了，偶爾寫寫字、每天看書，我的內心被陶冶了2年，但我知道所有的問題我需要面對。」最後再次跟家人、粉絲道歉，仍充滿希望說：「希望那天快來吧，畢業證書快拿到了，小雞也快留學回來了，哥姐們再等等我。」

▲薔薔日前才去柬埔寨探監晚安小雞。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

事實上，女星薔薔（林嘉凌）日前到柬埔寨拍片，也借此機會前往探監。晚安小雞在影片中提及獄中生活，指出牢房一間就塞40、50人，很不好睡，每天早上6點起床、晚上9點就寢，每天起床唱完柬埔寨國歌後，就接著做操，然後回房就會看書學英文。

他也坦言做好了回台灣之後的規劃。他表示接下來想要拍電影，已經在籌備當中，還自嘲「我很會演好不好」，另外也會繼續探險直播。晚安小雞也提到，自己有好好反省做的錯事，以後會三思而後行，也希望粉絲還記得自己。