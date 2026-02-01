遭酸蹭動物流量！米可白霸氣反擊「不需靠這賺錢」　自曝明日動刀

記者陳芊秀／綜合報導

金鐘女星米可白長期投身流浪動物保護，不料近日卻遭部分網友質疑發文動機，甚至被指稱是看到「動物有流量」才積極發文。她1日發長文正面回擊，強調生命無貴賤之分，更在文末透露明日即將接受手術的消息。

▲米可白遭酸蹭動物流量！發長文反擊。（圖／翻攝自臉書／米可白）

米可白：我是演員，不需要靠這賺錢

面對外界質疑其藉由動物議題博取關注，米可白在長文中無奈表示，若要攻擊請找更合適的理由。她強調，自己慶幸是一名演員，收入來源是拍戲，並未募款救助犬貓，也不需要靠流量賺錢，更不需要政府補助或選票。她直言：「我只是單純地，想替這些孩子說話。」

對於有言論批評她「只愛犬貓，不要來關心梅花鹿，撈過界了」，米可白則堅定回應，生命本來就沒有貴賤之分。她質疑，動物因山豬吊、捕獸夾或圍網而傷亡時，難道還得先分清楚物種才值得被心疼嗎？ 她認為，真正該被檢視的是「制度的管理失能」以及「人類做出的選擇」，而非被貼上標籤的動物。

無懼謾罵：會繼續站在孩子的角度說話

米可白文中強調：「我只是單純地，想替這些孩子說話。」即使在各個社群社團中成為被攻擊的對象，甚至被辱罵是「瘋婆子」、「爛東西」，對此，她僅淡然表示：「辛苦你們了。」她重申自己將持續站在動物的角度說話，採取不選邊、不對立的立場，期盼世界能對生命多一點理解與良善。

明天動手術

文末，米可白透露自己「明天要去開刀了。」她1月底殺青時，發文提及自己困擾已久的健康問題，準備要趁2月初的假期，進行「鼻息肉與神經切除手術」。而她也坦言開刀前心情「小小緊張」，粉絲輪番留言祝福手術順利。