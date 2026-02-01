陳晨威辣妻懷孕「大肚現形」！真實近況照曝 PO泛淚圖吐焦慮心聲

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）2025年底和樂天桃猿外野手陳晨威登記結婚，隔月低調舉辦性別派對，間接證實已懷孕的喜訊。近日格外引起討論的是，她難得曝光了孕肚照，並曝光孕期的真實心聲。

▲啾啾吐焦慮心聲。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



從Instagram限時動態中，可以看到啾啾身穿一襲深灰色的貼身長袖洋裝，柔軟的布料完美包覆住她懷孕的身形，讓明顯隆起的圓潤孕肚曲線一覽無遺。

▲陳晨威和啾啾1月證實要當爸媽了。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



令人驚豔的是，儘管挺著孕肚，啾啾的四肢依然維持得相當纖細，袖口微微喇叭狀的設計更襯托出手臂的纖長，臉蛋也依舊只有巴掌大。她頂著一頭柔順的紅棕色長直髮搭配齊瀏海，整體狀態容光煥發，絲毫看不出水腫跡象，充滿了少女感。

▲啾啾昔日辣穿比基尼的照片。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



雖然外型依舊亮麗動人，但面對懷孕期間不可避免的身體變化，啾啾仍罕見吐露了內心的脆弱，「體重逐漸上升，容貌焦慮的媽咪」，並配上一個眼眶泛淚的表情符號，讓不少粉絲看了感到相當心疼。