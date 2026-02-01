27歲爆紅短劇男星宣布退圈！　老婆是大9歲「周杰倫電影女主角」

記者陳芊秀／綜合報導

27歲大陸男星劉子瑞昨日（31）透過社群平台拍片宣布退出演藝圈，為自己長達十年的職業生涯畫下句點。他的老婆李心艾因擔任周杰倫電影《天台》女主角走紅，兩人去年結婚並與有一女，同時他演出多部陸劇，更轉戰短劇市場演出不少爆紅作品。

▲劉子瑞宣布退圈！近年轉戰短劇市場。（圖／翻攝自抖音）

回顧劉子瑞演出的作品，知名的包括《雪鷹領主》飾演「東伯青石」，並在2025爆紅短劇《桃花馬上請長纓》中扮演「北冥王」，因拍攝電視劇《妖神令》與妻子李心艾相識相戀。他表示自己未能「大紅大紫」，但他對這十年的所有經歷皆心懷感恩。

▲劉子瑞在2025年爆紅短劇《桃花馬上請長纓》中扮演「北冥王」。（圖／翻攝自抖音）

劉子瑞在退圈影片中坦言，演藝圈的「完美形象」與聚光燈下的光環往往是虛幻的。自2025年1月與李心艾結婚，並於同年8月迎來女兒出生後，身為人父的他對人生價值觀有了翻天覆地的轉變。他感性地表示，現在對他而言，真正的幸福不再是名利，而是「回家後的那盞燈」與「身邊真實的人」。

▲劉子瑞去年1月與大9歲李心艾登記結婚。（圖／翻攝自抖音）

▲李心艾曾是周杰倫電影《天台》女主角。（圖／翻攝自微博）



李心艾比老公劉子瑞年長9歲。她除了電影《天台》，在陸劇《錦繡未央》的演出令人印象深刻。她近年淡出螢光幕專注家庭生活，隨著老公宣布退圈，陸網也有人敲碗她復出。