木木爆喜訊！2025豐收年「電影、主持」樣樣來　許願想挑戰戀綜舞台

2025 年對木木（林葦妮）而言，是主持與表演雙線並進、持續累積實戰經驗的一年。除了擔任節目《大學聲 Young Voice》主持人，展現穩定台風與臨場反應，她也再度站上金鐘獎星光大道紅毯，主持表現持續受到關注；同年更首度登上大銀幕演出電影《進行曲》，演出表現引起討論。除了電視與電影作品外，全新網路綜藝節目《OMO調查局》也於近日上架，由她與夏和熙、阿本聯手主持，進一步展現她在不同節目形式中的多元主持面向。

木木近年演藝工作亮眼。

隨著舞台經驗持續累積，木木也笑著向製作單位喊話，直言最想挑戰戀愛實境節目主持舞台，希望有機會一邊看大家談戀愛、一邊陪觀眾討論情感；同時也表達自己始終對戲劇演出抱持高度熱情，希望在主持之外，持續精進演員之路，迎接更多不同角色的挑戰。今天再公布喜訊：木木出道以來第一次跨界聯名合作，首度攜手香氛品牌 「Soothe 時氛」推出聯名香水《初光木語》，並預告將於本週末（2／7）在高雄 FOCUS 13 擔任一日店長，與粉絲近距離互動。

木木即將與粉絲見面。

回顧 2025 年，木木形容這是一段「累積很多經驗、也更認識自己的一年」，不論是在主持舞台上的磨練，或是在不同創作形式中的嘗試，都讓她對未來有了更清楚的輪廓。接近農曆新年，她分享每年最期待的，就是能和家人一起走春、到廟裡拜拜，好好坐下來聊天，彌補平時因工作忙碌而較少相處的時光，「過年對我來說，是可以真正慢下來、重新整理自己的時候。」

木木。

展望即將到來的 2026 年，她也替自己許下心願，希望以新身分經營中的頻道《下一站，MU的地》能被更多人看見，也期盼能迎來更多戲劇演出的機會，持續在表演道路上前進。